Athletico demite Rui Costa após seis meses como diretor de futebol

Folhapress

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR anunciou nesta quinta-feira (31) a demissão do diretor de futebol Rui Costa, que havia sido contratado pelo clube em agosto de 2018. Em uma nota curta, o time rubro-negro não apresentou as razões para a decisão, tampouco indicou o substituto para o cargo.

Rui Costa participou da montagem do elenco para 2019 e esteve na função durante o título da Copa Sul-Americana na temporada passada.

Em rápido contato com a reportagem, ele evitou dar uma maior entrevista e agradeceu de forma sucinta a oportunidade no Athletico. Disse, ainda, que manteve uma distância do convívio da imprensa por respeito à política do clube, afirmando que o ciclo na Arena da Baixada se encerrou.

A assessoria de Costa emitiu comunicado no início da tarde desta quinta. "Foi um período de muitas alegrias, aprendizado e conquistas inesquecíveis, como a Copa Sul-Americana. Saio do clube com certeza de que o projeto do qual fiz parte trará ainda muitas alegrias e vitórias ao Rubro-negro", diz ele no texto.

Costa ainda agradeceu nominalmente aos presidentes Luiz Sallim Emed e Mario Celso Petraglia, mas não citou o vice de futebol, Marcio Lara, com quem tinha convívio diário. Citou ainda a comissão técnica e os jogadores.

O ex-dirigente foi o segundo diretor de futebol demitido pelo clube em um período menor que um ano. Antes, o executivo Sidclei Menezes, hoje no Vila Nova-GO, havia sido desligado.