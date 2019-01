Athletico estuda o empréstimo de atacante do Manchester City

Silvio Rauth Filho

O Athletico Paranaense estuda trazer por empréstimo o ponta Marlos Moreno, colombiano que pertence ao Manchester City, da Inglaterra. O jogador disputou o Brasileirão 2018 pelo Flamengo e não conseguiu se destacar. Disputou 21 jogos (apenas seis como titular), marcou um gol e fez uma assistência.

Marlos Moreno, 22 anos, foi comprado pelo City em agosto de 2016 por R$ 23 milhões. Nunca atuou pelo time principal do clube inglês. Em seguida, foi emprestado ao Deportivo La Coruña e ao Girona, ambos da Espanha. Não conseguiu se destacar na Espanha.

Em toda carreira, soma 79 jogos, sete gols e 11 assistências.

O obstáculo para conseguir o empréstimo do jogador é o salário dele, de R$ 300 mil mensais.

Segundo o site Mcfcwatch, especializado em notícias do Manchester City, o clube inglês pretende emprestar Marlos Moreno novamente para um clube brasileiro, porque acredita que o jogador se adaptou melhor ao país sul-americano. O mesmo site afirma que dois clubes italianos (SPAL e Bologna), um turco (Sivasspor), um uruguaio (Peñarol) e um equatoriano (Barcelona) estão tentando levar o jogador por empréstimo. No Brasil, os interessados são São Paulo e Palmeiras.

Revelado no Atletico Nacional, da Colômbia, Moreno disputou oito jogos pela seleção principal do seu país: quatro pela Copa América de 2016, três pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e um amistoso. Fez um gol e deu uma assistência nessas oito partidas.

Pelo Atletico Nacional, foi campeão da Libertadores 2016. Naquela edição, disputou 13 jogos, marcou três gols e fez quatro assistências.

O jogador é destro e tem como especialidade atuar pela ponta-esquerda.

O ATHLETICO PARA 2019

CONTRATAÇÕES CONFIRMADAS

Tomas Andrade (M, Atlético-MG)

Marco Ruben (A, Rosario-ARG)

Robson Bambu (Z, Santos)

Dudu (V, Santos)

Léo Cittadini (V, Santos)

Rafael Guanaes (T, Votuporanguense-SP)

PODEM VIR

Marlos Moreno (A, Flamengo, Manchester City-ING)

Marquinhos Gabriel (M, Corinthians)

Erick (V, Operário-PR)

Sebastián Méndez (V, Independiente-EQU)

Kelvin (A, Vasco)

Gabriel Poveda (A, Guarani)

SAÍRAM

Pablo (A, São Paulo)

Guilherme (M, Bahia, emprestado pelo Corinthians)

Raphael Veiga (M, Palmeiras, fim do empréstimo)

Felipe Alves (G, Fortaleza)

Diego Ferreira (LD, Fortaleza)

Marcinho (A, São Bernardo, fim do empréstimo)

Wanderson (Z, Shimizu S-Pulse-JAP)

PODEM SAIR

Léo Pereira (Z, Flamengo)

Bruno Guimarães (V, Roma-ITA, Lille-FRA e Juventus-ITA)

Renan Lodi (LE, Juventus-ITA)

Paulo André (Z, aposentadoria)

Cleberson (Z, Sport)

VOLTAM AO CLUBE

Léo (G, Atlético-GO, fim de empréstimo)

Warleson (G, Sampaio Correa, fim de empréstimo)

Nicolas (LE, Ponte Preta, fim de empréstimo)

Matheus Anjos (M, Guarani, fim de empréstimo)

João Pedro (M, Botafogo, fim de empréstimo)

Felipe Gedoz (M, Goiás, fim de empréstimo)

Douglas Coutinho (A, Fortaleza, fim de empréstimo)

Juninho (A, Figueirense, fim de empréstimo)

Caio (G, Louletano-POR, fim de empréstimo)