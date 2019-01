Athletico ganha reforço para o setor ofensivo no Paranaense

Silvio Rauth Filho

O time de aspirantes do Athletico Paranaense ganhou um reforço para a sequência do Campeonato Paranaense. Nessa segunda-feira (dia 21), o clube inscreveu na competição o ponta Vitor Naum, o Vitinho, artilheiro do time sub-20 na Copa São Paulo de Juniores de 2019, com quatro gols em cinco jogos.

O jogador, de 19 anos, passa a disputar posição com os outros três pontas disponíveis no elenco de aspirantes, comandando pelo técnico Rafael Guanaes: o colombiano Anderson Plata, Bruno Rodrigues e Juninho. Os três foram utilizados na primeira rodada do Campeonato Paranaense, no sábado, na derrota por 1 a 0 contra o Cascavel CR. E os três tiveram desempenho abaixo da média. O meia João Pedro também atua pelos lados do campo e pode disputar posição com esses jogadores. Ele foi destaque do Paraná Clube em 2017 jogando aberto na direita.

O Athletico vai enfrentar o Cascavel FC na próxima quarta-feira, no Estádio Olímpico Regional.

Vitinho já atuou pelo profissional em 2018, disputando quatro partidas pela equipe de aspirantes no Paranaense.

Antes de Vitinho, o Athletico já promoveu em 2019 outros três jogadores do sub-20 que jogaram a Copa São Paulo: o zagueiro Lucas Halter, o volante Christian e o meia Bruno Leite.

Na estreia no Paranaense, Guanaes usou a seguinte escalação: Léo; Reginaldo, Robson Bambu, Eder Ferreira e Nicolas; Alex Nagib e Marquinho; Bruno Rodrigues, Matheus Anjos e Juninho; Bergson. Durante o jogo, colocou Anderson Plata, o volante Erick e o meia João Pedro.

O Athletico já inscreveu 22 jogadores no Paranaense. O limite é de 30 nomes. A lista pode ser alterada até a véspera do segundo turno (1º de março).

INSCRITOS NO PARANAENSE

Goleiro: Léo, Caio Alan e Gabriel Mesquita

Lateral-direito: Reginaldo

Zagueiro: Robson Bambu, Eder Ferreira e Lucas Halter

Lateral-esquerdo: Nicolas

Volante: Alex Nagib, Christian, Erick e Renzo

Meia: Bruno Leite, João Pedro, Marquinho e Matheus Anjos

Ponta: Anderson Plata, Bruno Rodrigues, Juninho e Vitinho

Centroavante: Bill e Bergson