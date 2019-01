Athletico-PR apresenta Léo Cittadini, ex-Santos, e acerta com Tomás Andrade

Folhapress

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR anunciou na noite desta segunda-feira (14) a contratação do volante Léo Cittadini, 24, ex-jogador do Santos, para o time principal, que será comandado por Tiago Nunes e não disputará o Campeonato Paranaense.

O jogador tinha contrato com o Santos até o final de 2018 e não acertou renovação. O vínculo com Athletico será válido até dezembro de 2021.

O volante é uma aposta do zagueiro Paulo André, que já cumpre papel como diretor na equipe atleticana. Assim como Robson Bambu, outro ex-santista, Cittadini assinou sem custos com o Athletico, mas, ao contrário do colega, irá integrar apenas o time principal —Bambu reforça o elenco de Aspirantes no Paranaense.

"Vi como uma oportunidade muito boa para mim, pela estrutura do clube, por tudo que representa no Brasil e pelos campeonatos que vai disputar. Isso tudo me motivou muito para vir para cá", disse ao site oficial do time rubro-negro.

Também neste início de semana, o Athletico encaminhou a chegada do meia argentino Tomás Andrade, 22. O jogador já tinha acertado as bases da ida com o clube paranaense, mas restava o aval do River Plate, dono dos seus direitos.

Nesta segunda, o clube argentino liberou o atleta por empréstimo por um ano, a custo de US$ 50 mil (cerca de R$ 190 mil), com direitos de compra fixados em US$ 1,5 milhão (R$ 5,6 milhões) por 50% —a informação dos valores foi divulgada pela equipe da TV TyC Sports, da Argentina, e confirmada pela reportagem.

De férias em Mar del Plata, em seu país natal, Tomás é esperado para exames e apresentação na próxima quinta-feira (17) no CT do Caju.

O reforço será o terceiro argentino do elenco do Athletico, que já conta com Lucho González e Marco Rúben. Ele defendeu o Atlético-MG em 2018, atuando em 31 jogos e marcando três gols.

Com passagem pelo time sub-21 do Bournemouth, da Inglaterra, o atleta não seria aproveitado pelo técnico Marcelo Gallardo e optou por seguir no Brasil, mesmo com uma proposta do Gimnasia La Plata para voltar à Argentina.

Tomás Andrade reencontrará o River na disputa da Recopa Sul-Americana pelo Athletico, ainda sem datas definidas pela Conmebol.