Athletico-PR mostra força de sua base com título da Copa Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR aliou jogadores revelados nas categorias de base e atletas experientes para formar o elenco campeão da Copa Sul-Americana. Dos 11 titulares escalados pelo treinador Tiago Nunes na final, 5 foram revelados pelo clube: o goleiro Santos, o zagueiro Léo Pereira, o lateral esquerdo Renan Lodi e os atacantes Marcelo Cirino e Pablo.

A equipe conquistou o título da competição com a vitória sobre o Junior Barranquilla por 4 a 3 nos pênaltis, após empate no tempo normal por 1 a 1, nesta quarta-feira (12), na Arena da Baixada, no segundo jogo da decisão. Na primeira partida, os times empataram por 1 a 1.

Santos, Léo Pereira e Renan Lodi ganharam a titularidade após atuar na equipe de aspirantes, que conquistou o título da primeira divisão do Campeonato Paranaense. O time era dirigido por Tiago Nunes, que assumiu o cargo de treinador interino do elenco principal após a demissão de Fernando Diniz durante a Copa do Mundo.

Pablo integrou a formação considerada titular, que não disputou o Estadual, desde o início do ano. Com gols marcados nos dois jogos da final, terminou o torneio como artilheiro, com cinco.

Já Marcelo Cirino retornou retornou ao clube em julho após quatro anos. No período, jogou pelo Flamengo, Internacional e Al Nasr. Antes de sair, o atacante atuou entre 2009 e 2014.

"Estamos na história do clube. Estive em um jogo contra o River Plate aqui na Arena, foi minha primeira vez. Vi isso aqui lindo, uma emoção, fiquei arrepiado. Vi isso aqui agora de novo. Vamos comemorar", disse Pablo, que está no clube desde 2006.

A lista de inscritos da equipe na Copa Sul-Americana ainda tem outros quatro atletas da base: Lucas Macanhan, o lateral José Ivaldo e os meio-campistas Matheus Rosseto e Demethrius

O líder da equipe dentro de campo é o experiente Lucho González, 37, que está na equipe desde 2016. O argentino renovou o contrato por mais uma temporada e permanecerá para a disputa da Copa Libertadores-2019.

"Agradecer o clube e meus companheiros, e também o Paulo Autuori. Consegui ganhar vários títulos na carreira, mas esse tem um sabor diferente dos outros. Estou feliz e emocionado como se fosse o primeiro", disse Lucho, que foi campeão da Libertadores em 2015 pelo River Plate

Além de Lucho, outros jogadores considerados titulares estão no clube por mais de dois anos. O lateral Jonathan (32) está desde o início de 2017, enquanto o zagueiro Thiago Heleno (30) chegou um ano antes assim como o seu reserva, Paulo André (35), ex-Corinthians.

Nikão não tem a mesma idade dos seus companheiros, mas conhece a estrutura do clube como poucos. O atleta de 26 anos está no Athletico-PR desde 2015.

O time titular ainda teve o volante Bruno Guimarães, 21. Ele chegou ao Athletico-PR em 2017 e assumiu a titularidade nesta temporada. Antes, se destacou na campanha com o time de aspirantes.