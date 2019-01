Athletico-PR renova contrato de Tiago Nunes por mais um ano

Folhapress

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Demorou, mas o Athletico-PR acertou a renovação de contrato com o técnico Tiago Nunes, campeão paranaense e da Copa Sul-Americana em 2018. A negociação, iniciada em novembro, culminou no acerto de permanência do treinador no clube por mais um ano.

Agora, Nunes contará com um contrato padrão entre os técnicos, com dispositivos específicos. Antes, o comandante era funcionário do clube em regime CLT, com carteira de trabalho assinada.

Nunes tem 38 anos e já estava participando da montagem do elenco 2019, mas ficou pendente a renovação do contrato para a temporada. Ele dirigiu o Athletico no estadual em 2018, no qual foi campeão com a equipe de Aspirantes.

Depois, assumiu o time principal na saída de Fernando Diniz. O treinador que venceu a Sul-Americana teve sondagens de outros clubes no período, como o Goiás, que acabou fechando com Maurício Barbieri, ex-Flamengo.