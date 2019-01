Athletico renova contratos de Renan Lodi e Paulo André

Redação Bem Paraná, com site oficial do Athletico Paranaense

O Athletico Paranaense prorrogou mais uma vez o contrato do lateral-esquerdo Renan Lodi. O vínculo do jogador com o Clube, que iria até março de 2022, foi estendido em nove meses e agora tem validade até dezembro de 2022.

Além de Renan Lodi, o clube divulgou a renovação de contrato do zagueiro Paulo André, 35 anos, que cogitava se aposentar no final de 2018. Agora, ele vai atuar como jogador até junho de 2019. Em seguida, vai trabalhar em algum cargo executivo no clube. “Acredito que o ano passado foi um dos meus melhores anos. Quando estive em campo, joguei bem, me diverti mais do que jogar bem. Essa questão fez toda a diferença para esticar mais seis meses e curtir esse momento, aproveitar, e depois dar sequência em outras funções no clube”, declarou, em entrevista para o site oficial do Athletico.

LODI

Revelado nas Categorias de Formação do Rubro-Negro, Renan Lodi está no CAT Alfredo Gottardi desde 2012. A estreia como profissional aconteceu no Brasileirão de 2016, contra o Grêmio. No ano passado, o lateral foi um dos destaques da equipe nos títulos do Campeonato Estadual e da Conmebol Sul-Americana.

“Sempre falo, todas as vezes que renovei aqui, que é um sinal de que estou conseguindo retribuir o que o Clube fez por mim até hoje. Quando entro em campo, só penso em honrar a camisa do Athletico da melhor forma possível. Tudo o que tenho, devo ao Clube. Então, é muito gratificante para mim”, disse o jogador.

Aos 20 anos de idade, o lateral comemora também o reconhecimento do Furacão. “Eu me dedico para honrar essas cores e o Clube reconhece essa minha evolução, desde que cheguei no Sub-15. Eu valorizo muito o Athletico e essa renovação é mais uma prova de que o Athletico também valoriza o meu trabalho. Só tenho a agradecer”, completou.

Como profissional do Furacão, Renan Lodi disputou 58 partidas. Conquistou 29 vitórias, 14 empates e marcou três gols. Neste ano, o jogador se prepara com a equipe principal para as disputadas da Conmebol Libertadores, Conmebol Recopa, Copa Suruga Bank, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.