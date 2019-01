Athletico tenta Ganso, o meia de 67 gols e 96 assistências

Silvio Rauth Filho

O Athletico Paranaense está tentando a contratação do meia Paulo Henrique Ganso, 29 anos, que pertence ao Sevilla, da Espanha, e está emprestado ao Amiens, da França. O clube paranaense quer trazer o jogador por empréstimo, pagando uma pequena parte do salário. Ganso recebe cerca de R$ 800 mil mensais no contrato com o clube espanhol, válido até junho de 2021.

Ganso não conseguiu se encontrar no futebol europeu. Viveu altos e baixos pelo Sevilla. Ele chegou à Espanha em 2016, quando o Sevilla pagou cerca de R$ 40 milhões ao São Paulo pela compra do jogador. Como não vingou, acabou emprestado ao Amiens em agosto de 2018. Também não se adaptou ao estilo do técnico francês Cristophe Pélissier.

O HISTÓRICO DE GANSO

Santos: 159 jogos, 36 gols, 37 assistências

São Paulo: 214 jogos, 24 gols, 47 assistências

Sevilla: 27 jogos, 7 gols, 6 assistências

Amiens: 14 jogos, 0 gol, 3 assistências

Seleção brasileira: 8 jogos, 0 gol, 3 assistências

TOTAL: 422 jogos, 67 gols, 96 assistências

O Amiens luta contra o rebaixamento – está um ponto acima da ZR – e Ganso virou reserva na equipe. Perdeu a posição para o volante Bodmer, 36 anos, que vem sendo improvisado como meia mais ofensivo.

Pelo clube francês, Ganso disputou apenas 14 partidas – seis como titular. No ranking do WhoScored, que utiliza estatísticas para atribuir notas aos jogadores, o meia brasileiro tem a média de 6,46 no Campeonato Francês. É o 230º colocado entre os 281 jogadores avaliados pelo ranking nessa competição. Ou seja, está entre os 60 piores da liga.

ESTILO

Ganso, que também está nos planos do Fluminense para 2019, atua apenas como meia centralizado. Também já jogou como extremo – meia aberto pelo lado do campo. No Athletico, seria o substituto de Raphael Veiga, que atuou mais como um meia-atacante. Já Ganso tem o estilo armador, com menos movimentação, menos chutes de fora da área e menos dribles do que Veiga. A precisão no passe é o maior recurso do jogador revelado pelo Santos.

MÉDIA NO RANKING

Nota média de Ganso no WhoScored