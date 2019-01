Athletico tenta trazer do Corinthians substituto para Marcinho

Silvio Rauth Filho

O Athletico Paranaense está perto de acertar a contratação de Marquinhos Gabriel. O jogador, de 28 anos, deixou o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, e retornou ao Corinthians, que tem contrato com ele até julho de 2020. No entanto, tudo indica que Marquinhos vai fazer um acordo e conseguir a rescisão contratual, com o clube paulista ficando com 50% dos direitos econômicos. Em seguida, a proposta é para assinar por quatro anos com o clube paranaense. Grêmio e Fluminense também demontraram interesse no atleta.

Marquinhos Gabriel é um substituto para a posição de Marcinho. Ambos são especialistas na função de “extremo” ou “meia-ponta”. Marcinho é mais velocista e procura a linha. Já o jogador do Corinthians já atuou como meia centralizado e tem um passe mais qualificado.

Marcinho voltou para o São Bernardo no final de 2018, após o término do empréstimo.

Na história do Brasileirão, Marquinhos soma 136 jogos, 17 gols e 13 assistências. Marcinho tem 47 partidas, quatro gols e quatro assistências em todas as edições da Série A.

O jogador do Corinthians também já disputou duas edições da Copa Libertadores – 2018 e 2016.

Para essa posição de “extremo”, o Athletico também tentou Braian Romero, do Independiente, da Argentina. No entanto, o clube argentino recusou a proposta de empréstimo.

O ATHLETICO PARA 2019

CONTRATAÇÕES CONFIRMADAS

Marco Ruben (A, Rosario-ARG)

Robson Bambu (Z, Santos)

Dudu (V, Santos)

Léo Cittadini (V, Santos)

Rafael Guanaes (T, Votuporanguense-SP)

PODEM VIR

Marquinhos Gabriel (M, Corinthians)

Tomas Andrade (M, Atlético-MG)

Erick (V, Operário-PR)

Sebastián Méndez (V, Independiente-EQU)

Kelvin (A, Vasco)

Gabriel Poveda (A, Guarani)

SAÍRAM

Pablo (A, São Paulo)

Guilherme (M, Bahia, emprestado pelo Corinthians)

Raphael Veiga (M, Palmeiras, fim do empréstimo)

Felipe Alves (G, Fortaleza)

Diego Ferreira (LD, Fortaleza)

Marcinho (A, São Bernardo, fim do empréstimo)

Wanderson (Z, Shimizu S-Pulse-JAP)

PODEM SAIR

Léo Pereira (Z, Flamengo)

Bruno Guimarães (V, Roma-ITA, Lille-FRA e Juventus-ITA)

Renan Lodi (LE, Juventus-ITA)

Paulo André (Z, aposentadoria)

Cleberson (Z, Sport)

VOLTAM AO CLUBE

Léo (G, Atlético-GO, fim de empréstimo)

Warleson (G, Sampaio Correa, fim de empréstimo)

Nicolas (LE, Ponte Preta, fim de empréstimo)

Matheus Anjos (M, Guarani, fim de empréstimo)

João Pedro (M, Botafogo, fim de empréstimo)

Felipe Gedoz (M, Goiás, fim de empréstimo)

Douglas Coutinho (A, Fortaleza, fim de empréstimo)

Juninho (A, Figueirense, fim de empréstimo)

Caio (G, Louletano-POR, fim de empréstimo)