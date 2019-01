Redação Bem Paraná

Camisa nova, uniforme novo e time sub-23 reforçado (ao ponto de, na verdade, nem parecer uma equipe sub-23, mas sim um time misto). Ainda assim, a estreia do Athletico na temporada de 2019 está sendo com tropeço. Jogando na Arena da Baixada contra o Cascave, o rubro-negro vai perdendo por 1 a 0, gol marcado por Taíra aos 13 minutos, após falha de Robson Bambu, zagueiro contratado junto ao Santos e que fez sua estreia pelo Furacão (deixou o campo no intervalo).

Abaixo você confere a galeria de fotos do confronto. As fotos são de Geraldo Bubniak