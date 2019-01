Athletico vence o Legião por 2 a 1 e avança na Copinha

Da Redação Bem Paraná com sites

O Athletico Paranaense venceu mais uma na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na sexta-feira (11), a vitória veio contra o Legião (DF), por 2 a 1, gols de Vitinho e Jáderson, ambos no segundo tempo. Foi a quarta vitória do Furacão na Copinha, que segue invicto para a terceira fase, quando enfrenta o Mirassol (SP), neste domingo (13).

O Athletico fez a melhor campanha na fase de grupos entres todos os 128 participantes, tendo vencidos todas as suas partidas e terminado com saldo de 9 gols. Desde a segunda fase as partidas são únicas e o vencedor avança.