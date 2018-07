Atlético confirma Bruno Nazário e Ceará devolve Douglas Coutinho

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense confirmou nessa quarta-feira (dia 11) a contratação do meia-atacante Bruno Nazário, 23 anos. O jogador pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e estava emprestado ao Guarani. Agora, ficará por empréstimo no clube paranaense até dezembro de 2019.

Nazário pode jogar como extremo (meia pelos lados do campo) ou como meia centralizado. “Eu gosto de jogar centralizado e pelos lados. Mas se o treinador me colocar em outra situação, eu vou atuar”, disse o jogador, ao site oficial do Atlético.



“Bruno Nazário aguarda o registro do contrato na Confederação Brasileira de Futebol, que acontecerá após a abertura da janela de transferências internacionais, no dia 16 de julho. Com isso, o meia-atacante não estará à disposição para o jogo diante do Cruzeiro, pela Copa do Brasil”, informou o site do clube. O Atlético enfrenta o Cruzeiro na próxima segunda-feira. O ponta Marcelo Cirino estava no Al-Nasr e também está na mesma situação.



Outro que retornou ao clube é o ponta Douglas Coutinho, 24 anos, que estava emprestado ao Ceará. Em 2015, o Atlético vendeu 70% dos direitos econômicos do jogador ao Doyen Sports, por cerca de R$ 13 milhões. Revelado na base do Furacão, o jogador tem 29 gols em 136 jogos pelo profissional do clube.



O REFORÇO

Ficha técnica: Bruno Nazário

Nome completo: Bruno dos Santos Nazário

Posição: Meia-atacante

Data de nascimento: 09/02/1995 [23 anos]

Local de nascimento: Cascavel (PR)

Clubes em que atuou: Figueirense (SC), América Mineiro (MG), Hoffenheim (Alemanha), Lechia Gdańsk (Polônia), Cruzeiro (MG) e Guarani (SP)

Títulos conquistados: 2ª divisão do Campeonato Paulista (Série A2-2018)