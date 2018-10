Atlético contrata Augusto de Oliveira, ex-diretor do Coritiba

Silvio Rauth Filho

Augusto de Oliveira, ex-diretor de futebol do Coritiba, foi contratado pelo Atlético Paranaense para um trabalho de consultoria. Ele vai auxiliar o clube a identificar talentos na faixa dos 10 a 15 anos no interior do Paraná e em São Paulo. As informações são do blog da jornalista Nadja Mauad.

Hoje com 34 anos, Augusto chegou ao Coritiba em 2012, na gestão de Vilson Ribeiro de Andrade. Começou como observador técnico. Trabalhou com as escolinhas de futebol, fazendo a transição desses jogadores para as categorias base. Depois, virou coordenador das categorias da base e do Unific (Unidade de Informação, Formação e Inovação do Coritiba). Chegou a receber uma oferta para trabalhar como observador técnico do Liverpool no Brasil.

Entre 2012 e 2013, Augusto reformulou a estrutura de observação de jogadores no Coritiba. Em 2014, assumiu a coordenação das categorias de base. Em 2015, passou a comandar o Unific. Em 2016, virou gerente de futebol. Em 2018, com a posse de Samir Namur, Augusto ganhou o cargo de diretor de futebol. Foi demitido em agosto junto com o técnico Eduardo Baptista e com o gerente de futebol, o ex-zagueiro Pereira.