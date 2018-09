Atlético contrata meia do PSTC, clube que revelou Jadson, Fernandinho e Kleberson

Redação Bem Paraná

O Atlético Paranaense contratou o meia Erick, 20 anos, do PSTC. O jogador estava emprestado para o Operário de Ponta Grossa e foi destaque na campanha do título da Série C do Campeonato Brasileiro – fez quatro gols em 20 jogos na competição nacional. Os valores da negociação não foram divulgados.

Em 2017, com 19 anos, Erick disputou o Paranaense e a Série D do Brasileiro pelo PSTC, de Cornélio Procópio.

O PSTC é famoso por revelar jogadores de destaque. Entre eles, estão os volantes Fernandinho (Manchester City) e Kleberson (ex-Manchester United), o meia Jadson (Corinthians) e o atacante Dagoberto (Londrina). Todos chegaram ao Atlético Paranaense ainda com idade de juniores. Na época, quando a sede era em Londrina, o PSTC mantinha um convênio com o Furacão.

Erick atua como meia centralizado (ou segundo volante) e também como meia ofensivo.