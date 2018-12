Atlético contrata ‘novo Tiago Nunes’: Rafael Guanaes

Redação Bem Paraná

O Atlético contratou seu “novo Tiago Nunes”. Trata-se de Rafael Guanaes, 37 anos, campeão da Copa Paulista nesta temporada pelo Votuporanguense-SP. Ele é quem vai dirigir o time de aspirantes (ou Sub-23) no Campeonato Paranaense do próximo ano. Ele deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.

Guanaes já se desligou da equipe de Votuporanga. Tanto que seu substituto já foi anunciado neste domingo: Eduardo Souza, ex-auxiliar no Casco. Ele tem 37 anos e foi jogador até os 27, sempre atuando no Estado de São Paulo. Como técnico, iniciou a carreira aos 29 anos, no Joseense, de São José dos Campos (SP). Depois comandou União São João, São Carlos e Monte Azul, até ganhar a Copa Paulista pelo Votuporanguense, na última semana.

Em 2018, o Atlético usou um time essencialmente sub-23 e foi dirigido por Tiago Nunes no Campeonato Paranaense. Enquanto isso, os principais jogadores estavam sob o comando de Fernando Diniz, para as disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil. Nunes sagrou-se campeão paranaense. Enquanto isso, Diniz acabou demitido em julho, diante dos maus resultados no Brasileirão – o time estava na zona de rebaixamento – e da iminente desclassificação na Copa do Brasil, diante do Cruzeiro – que acabou acontecendo. Na ocasião, para o lugar de Diniz, a diretoria colocou Tiago Nunes. Ao fim da temporada, o treinador levou o Atlético ao 7º lugar no Brasileirão e à final da Copa Sul-Americana.

Em 2019, Nunes ficará no time principal e Guanaes será o técnico durante o Estadual. Ou seja, Guanaes fará o papel que inicialmente coube a Tiago Nunes em 2018.