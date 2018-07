Atlético estuda contratação do atacante Rony

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense estuda a contratação do atacante Rony, 23 anos. O jogador surgiu no Remo, passou pelo Cruzeiro e se destacou no Náutico na Série B de 2016. Naquela competição, fez dez gols e seis assistências em 28 jogos.

Em seguida, o Cruzeiro, proprietário dos direitos do jogador, decidiu negociá-lo com o Albirex Niigata, do Japão. No futebol asiático, disputou 32 partidas e fez sete gols e seis assistências.

A negociação entre Cruzeiro e Albirex acabou em polêmica. O clube japonês alega que possui um contrato de três anos com o jogador. No entanto, Rony diz que esse vínculo não existe mais e está livre para negociar com outra equipe.

O Corinthians, o Botafogo e o Palmeiras demonstraram interesse na contratação de Rony, mas acabaram desistindo por essa disputa entre o jogador e o clube japonês.

O jogador, de 1,70 m de altura, pode atuar como centroavante ou como ponta-direita. Para centroavante, o Atlético conta com Pablo e Bill. Outros atacantes, como Bergson e Marcelo Cirino, também podem atuar improvisados na posição de centroavante.