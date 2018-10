Atlético-GO vence o lanterna Boa Esporte e encosta no G-4 da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-GO venceu o Boa Esporte neste sábado (27), pelo placar de 2 a 0, e encostou no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Os atacantes Renato Kayzer e André Luis marcaram os gols para equipe de Goiânia.

A partida deste sábado, que foi realizado no estádio Municipal de Varginha, em MG, foi válida pela 33ª rodada do campeonato.

O Boa Esporte, lanterna da categoria, não teve chances contra o Atlético e levou o primeiro gol aos 6min do segundo tempo. Renato Kayzer aproveitou um cruzamento e de cabeça abriu o placar em Varginha. André Luis ampliou aos 40min depois de aproveitar um cruzamento de Fernandes.

O Atlético-GO, na quinta colocação da tabela, com 51 pontos, está a uma posição de entrar no G-4, já o Boa Esporte vive uma situação dramática e se mantém na lanterna, com 29 pontos.

Na próxima fase, o Atlético recebe o líder da Série B, o Fortaleza, no sábado (3), às 17h. O Boa Esporte visita o CRB, no mesmo dia, às 16h30.

No Brinco de Ouro, o Guarani e Oeste ficaram no empate, em 1 a 1, com gols de Fabrício, pelo time de Campinas, e Ceará pelo clube do interior de SP.

O resultado manteve o Guarani na mesma posição da tabela, nona colocação, com 46 pontos. Com 43, o Oeste caiu para a 13ª colocação.

O São Bento venceu o seu jogo por 1 a 0 e complicou a situação do CRB na Série B. O jogador Zezinho marcou o único gol da partida.

Com 43 pontos, o São Bento subiu uma posição na tabela com e está na 12ª posição. Com a derrota, o CRB se complicou no campeonato e está em 16º, um acima da zona de rebaixamento, com 35 pontos.

Em outro jogo da noite, Figueirense venceu o Criciúma por 3 a 2 e acabou com o jejum de oito partidas sem vencer.

Henrique Trevisan, Renan Mota e Elton marcaram para o Figueirense. Pelo Criciúma, Alex Maranhão fez os dois para o clube do estado de Santa Catarina.

Com 44 pontos, o Figueirense, na 11ª colocação, enfrenta o Oeste, no sábado, às 20h30. O Criciúma, com 41, e na 14ª, joga contra o Goiás, na quinta-feira, às 19h15.