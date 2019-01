Atlético-MG acerta venda de Emerson ao Barcelona por R$ 50 milhões

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG acertou a transferência do lateral direito Emerson para o Barcelona. Aos 20 anos, o jogador foi negociado em definitivo e irá assinar um contrato de cinco anos com o clube catalão. O valor da transferência é de 12,17 milhões de euros (R$ 50,8 milhões). Segundo o clube mineiro, antes de se transferir para o Barcelona, a partir de julho, Emerson será emprestado ao Bétis, também da Espanha.

Emerson já realizou exames médicos no Chile, onde está com a seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria. O Galo adquiriu o jogador em abril de 2018 e tinha 62,5% do atleta, ficando com R$ 31,7 milhões.

Por causa do fechamento da janela de transferências para a Espanha, esta quinta-feira, 31, era o último dia possível para as partes concretizarem a saída do jogador. Como o Atlético negociou o jogador por empréstimo ao Bétis, é possível que a Ponte Preta, ex-clube do jogador, não receba o percentual que teria em caso de uma negociação em definitivo. Por contrato, a Ponte teria direito a ficar com 12,5% se o lateral fosse vendido até o final de fevereiro.

Desta forma, a negociação de Emerson supera a venda recente de outro defensor atleticano, se tornando o segundo melhor negócio da história alvinegra. Em 2016, Jemerson se transferiu para o Monaco pela quantia de 11 milhões de euros. Portanto, a saída de Emerson só não baterá os valores recebidos por Bernard, que rendeu 25 milhões de euros ao Galo.

Prevendo que poderia perder seu lateral direito titular, o Atlético foi ao mercado e trouxe um provável substituto de Emerson. Apesar de ter começado o ano na reserva, o jovem Guga, de 20 anos é considerado a reposição ideal para o setor. O técnico Levir Culpi ainda tem Patric, atual dono da posição neste início de temporada, e Carlos César à disposição.