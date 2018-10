Atlético-MG anuncia saída do técnico Thiago Larghi e traz Levir Culpi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou nesta quarta-feira (17) a saída de Thiago Larghi do comando técnico. O clube usou sua conta oficial no Twitter para confirmar o adeus ao treinador.

Ainda à noite, Levir Culpi, técnico do clube entre maio de 2014 e dezembro de 2015, foi anunciado para assumir o comando da equipe. Em sua última passagem pela Cidade do Galo, ele foi campeão da Copa do Brasil sobre o Cruzeiro.

"Thiago Larghi não é mais técnico do Atlético. Agradecemos ao treinador o empenho e a dedicação nesse período em que comandou a equipe", escreveu.

A situação de Thiago Larghi, no entanto, segue indefinida. Ele pode retornar ao cargo de auxiliar técnico ou trabalhar como chefe do departamento de análise.

Thiago Larghi assumiu o comando do Atlético-MG em fevereiro deste ano. Ele entrou na vaga de Oswaldo de Oliveira, demitido após o início ruim de temporada.

Em sua primeira experiência na função, o treinador de 37 anos fez 48 partidas à frente do time. Foram 23 vitórias, 12 empates e 13 derrotas neste período. Ele obteve 56,2% de aproveitamento.