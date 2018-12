Atlético-MG obtém sinal verde de Jair e aguarda escolha de nomes do Sport

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG encaminhou o acordo com Jair para 2019. O volante assinará por três temporadas na Cidade do Galo. Os mineiros, agora, aguardam a escolha de dois nomes para enviar por empréstimo ao Sport, clube com o qual o atleta rescindiu contrato de forma unilateral na última segunda-feira (17).

Marques, diretor de futebol do Atlético, e Vinícius Prates, agente do meio-campista, já entraram em acordo sobre a duração do compromisso e também em relação às bases salariais. O atleta de 24 anos sonha com a chance de jogar uma edição de Libertadores em 2019.

Apesar do acordo e da rescisão contratual obtida por Jair no início da semana por conta dos salários atrasados (foram quatro meses sem receber), o clube de Belo Horizonte mantém tratativas com o Sport para evitar problemas futuros, como aconteceu no caso de Gustavo Scarpa com o Palmeiras. Na ocasião, o meia-atacante se ausentou dos gramados por quase três meses por questões judiciais com o Fluminense. A diretoria atleticana prefere se resguardar sobre o caso.

Marques mantém conversas diárias com Klauss Câmara, diretor-executivo do Sport. A dupla espera chegar a um acordo nos próximos dias. Os pernambucanos pediram a inclusão de Gabriel e Dodô no negócio. O zagueiro, contudo, ainda faz parte dos planos de Levir Culpi. O meia-atacante, por outro lado, deve seguir no Fortaleza, promovido para a Série A do Brasileiro neste ano.

Diante disso, a diretoria do Atlético enviou uma lista de atletas ao Sport para envolver no negócio. Os mineiros aguardam a escolha dos pernambucanos para avançar nas tratativas e anunciar Jair em definitivo.