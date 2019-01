Atlético-MG oficializa contratação do volante Jair, do Sport

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG oficializou a contratação do volante Jair, que chega do Sport. O jogador já está em Belo Horizonte para ser apresentado ainda nesta quinta-feira e assinou um vínculo de quatro anos com o clube.

O acerto de Jair com o Atlético ocorreu ainda no final do ano passado, mas a contratação ainda não havia sido feita porque as equipes não entraram em um acordo sobre qual jogador seria cedido ao Sport. O impasse permanece, mas o jogador já foi liberado pelo time pernambucano e teve sua rescisão anunciada no BID desta quinta-feira. As partes ainda voltarão a conversar para decidir qual atleta irá se transferir para o Leão da Ilha.

Por causa do não recebimento dos salários no segundo semestre de 2018, Jair conseguiu uma vitória na justiça para encerrar seu vínculo com o Sport. Porém, além de se acertar com o jogador, o Atlético-MG também preferiu fazer um acordo com a diretoria do Leão. O objetivo era evitar problemas futuros, como aconteceu no caso de Gustavo Scarpa com o Palmeiras.

Outro reforço do Atlético-MG é Vinícius, ex-Bahia. Uma reunião entre o agente Francisco Godoy e o presidente Sérgio Sette Câmara sacramentou o acordo para a ida do atleta à Cidade do Galo.

O clube já confirma o acerto com o jogador e o aguarda em Belo Horizonte para realizar exames médicos e acertar contrato até dezembro de 2020. Se for aprovado na avaliação clínica, o atleta já permanecerá em Belo Horizonte para seguir na pré-temporada com os demais companheiros de elenco.

Vinicius, que teve boa temporada no Bahia, é um nome que sempre agradou à cúpula. Presente em 60 partidas do time de Salvador, o jogador marcou 13 gols. Ele ainda se responsabilizou por 11 assistências e foi o líder deste quesito no elenco.

Nos últimos cinco anos, o meia-atacante defendeu outros grandes clubes do futebol nacional. O jogador atuou por Fluminense entre 2015 e 2016 e Athletico-PR em 2016 e 2017. Ele se transferiu para o Bahia em 2017 e assinou até o fim de 2018. Hoje, o jogador está livre no mercado.