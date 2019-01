Atlético-MG poupa titulares e perde para o Tombense

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com um time todo reserva, o Atlético-MG foi derrotado pelo Tombense por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (23), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Juan fez o único gol da partida disputada no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG).

O Atlético cai para a terceira colocação do Estadual, com três pontos conquistados, por conta do resultado obtido nesta noite. O Tombense assume a vice-liderança do torneio, com quatro.

Na próxima rodada, o Atlético enfrentará o Cruzeiro. O jogo será disputado neste domingo (27), às 11h (de Brasília), no Mineirão. Levir poupou os titulares justamente para entrar em campo com força máxima no clássico. Já o Tombense atuará como visitante diante do URT

Com uma equipe composta por reservas, o Atlético encontrou muita dificuldade para sair jogando. Ainda desentrosados, Matheus Mancini e Martín Rea precisaram forçar a ligação direta e cometeram muitos erros para levar a bola ao meio de campo. Apesar das constantes complicações dos homens de defesa, o Galo teve muito espaço para fazer a transição.

O Atlético-MG abusou de lançamentos no duelo contra o Tombense, o que ocasionou muitos lances de impedimento dos homens de frente. Alerrandro foi flagrado em ao menos duas oportunidades. Leandrinho e Daniel Penha também foram encontrados em posição irregular.

Contratado em agosto do ano passado, o uruguaio Martín Rea entrou em campo pela primeira vez com as cores do Atlético-MG e fez uma partida segura. O defensor, porém, não atuava há quase seis meses. A última participação do atleta, ainda com as cores do Danubio, do Uruguai, foi em 4 de agosto de 2018.

Na ocasião, ele entrou em campo para o empate em 1-1 com o Racing, também do Uruguai. O jogador foi emprestado ao Galo e só teve a primeira oportunidade nesta quarta-feira.

Nos primeiros dez jogos de Levir Culpi pelo Atlético-MG, Nathan jamais entrou em campo. Nesta quarta-feira, o meia-atacante voltou a ter chance de atuar no time. Ele foi escalado como titular e pouco acrescentou à equipe. O camisa 23 não criou jogadas no setor ofensivo e tampouco levou perigo à meta adversária.

TOMBENSE

Felipe; David, Lincoln, Reynaldo, Bruninho; Lucas de Sá (Marquinhos), Rodrigo, Juan (Trindade); Ortega, Edson (Abner), Denilson. T.: Ricardo Drubscky

ATLÉTICO-MG

Cleiton; Carlos César, Matheus Mancini, Martín Rea, Hulk; Neto, Daniel Penha, Bruninho (Hélio), Nathan (Igor); Leandrinho, Alerrandro (Felipe). T.: Levir Culpi

Estádio: Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG)

Juiz: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartão amarelo: Marquinhos (Tombense); Bruninho, Hélio (Atlético-MG)

Gol: Juan, aos 4min do segundo tempo