Atlético-MG procura Réver e tenta acordo com o Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG iniciou conversas com o empresário Fábio Mello para tentar o retorno de Réver, campeão de Libertadores 2013 e Copa do Brasil 2014 pelo clube. Os mineiros precisam se acertar também com o Flamengo, atual time do defensor, e Inter, detentor de parte dos direitos. Os gaúchos não se opõem ao acordo.

As conversas são conduzidas por Sérgio Sette Câmara, presidente do clube mineiro. O mandatário se aproveita da amizade com o agente do atleta, Fábio Mello, para tentar o retorno à Cidade do Galo. O diretor de futebol Marques tem outras atribuições neste momento.

O atleta tem contrato com o clube da Gávea até dezembro de 2019 e também avaliza a volta a Belo Horizonte, onde é considerado ídolo. Parte dos direitos econômicos pertence ao Internacional, que por contrato necessita ser consultado. O clube gaúcho também necessita dar sinal verde para a realização do negócio, seja por empréstimo ou em definitivo.

O Colorado já sinaliza com o sinal verde para a saída do jogador. A reportagem apurou que os gaúchos não fazem objeção por uma volta de Réver à Cidade do Galo.