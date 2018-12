Atlético-MG se acerta com o Avaí e espera Guga para assinar por cinco anos

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG aguarda a chegada do lateral direito Guga a Belo Horizonte até a próxima sexta-feira (28) para firmar contrato de cinco temporadas. O clube se acertou com o Avaí e anunciará o atleta em breve.

O empresário Marcos Casseb, ligado à TFM Agency (antiga Traffic), confirma a proximidade do acordo entre o Atlético e o jogador de 20 anos, um dos destaques do time de Santa Catarina na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Sim [está quase tudo certo entre Atlético e Avaí por Guga]. Ainda estamos finalizando algumas coisas que até sexta devem se resolver", disse o agente.

A chegada de Guga a Belo Horizonte é com o intuito de se resguardar por uma iminente venda de Emerson para o futebol europeu.

Em 2018, o lateral direito fez 51 partidas e marcou quatro gols pelo Avaí. O Atlético-MG será o segundo clube do jovem revelado no estádio da Ressacada.