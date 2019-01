Atlético Nacional aceita oferta, e Aguilar viaja para assinar com o Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético Nacional (COL) se despediu nesta terça-feira (15) do zagueiro Felipe Aguilar, que deverá reforçar o Santos em 2019.

Em comunicado, o clube colombiano informou ter aceitado "a proposta do Santos Futebol Clube, do Brasil, para adquirir os direitos esportivos do defensor". Aguilar viajará ao Brasil para realizar exames médicos e assinar seu contrato com a equipe brasileira.

A equipe de Medellín não informou valores referentes à negociação. No entanto, segundo o comunicado oficial, aceitou a oferta do Santos “diante do desejo manifestado por Felipe Aguilar de ter a possibilidade de jogar no exterior”.

Revelado pelas categorias de base do próprio Atlético Nacional, o jogador foi campeão da Copa Libertadores (2016) e da Recopa Sul-Americana (2017) pelo time, entre outros torneios. Além disso, defendeu a seleção colombiana na Copa América Centenário e na Olimpíada do Rio de Janeiro, ambas em 2016.

"A instituição Verdolaga agradece a Felipe por sua entrega durante os 11 anos no Verde e deseja a ele muitos sucessos em seu novo objetivo profissional no futebol brasileiro", conclui o Nacional.