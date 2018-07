Atlético pode ter duas mudanças na escalação contra o Peñarol

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense pode ter duas mudanças na escalação para a próxima partida. Na quinta-feira (dia 26), o time volta a campo para enfrentar o Peñarol, na Arena da Baixada, na partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

As alterações podem ser as voltas do lateral-esquerdo Renan Lodi e do meia Raphael Veiga. Os dois estavam suspensos contra o Cruzeiro, no último domingo, pelo Brasileirão. A tendência é que retornem nos lugares de Nicolas e Guilherme.

O zagueiro Thiago Heleno segue em recuperação no departamento médico e dificilmente enfrentará o clube uruguaio.

O técnico Tiago Nunes segue contando no banco com o ponta Marcelo Cirino e o meia-atacante Bruno Nazário, contratados durante a pausa para a Copa do Mundo.

A provável escalação para quinta-feira é Santos; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Renan Lodi; Bruno Guimarães e Lucho González; Pablo, Raphael Veiga e Nikão; Bergson.

PREMIAÇÃO

O Atlético já acumulou US$ 550 mil em premiação na Copa Sul-Americana 2018 – US$ 250 mil por participar da primeira fase e mais US$ 300 mil pela segunda. Se passar pelo Peñarol, vai arrecadar mais US$ 370 mil, acumulando US$ 920 mil. Essa cota por fase na competição é paga na moeda dos Estados Unidos.

Cotas por fase na Sul-Americana

Primeira fase: US$ 250 mil

Segunda fase: US$ 300 mil

Oitavas de final: US$ 370 mil

Quartas de final: US$ 450 mil

Semifinal: US$ 550 mil

Vice-campeão: US$ 1,2 milhão

Campeão: US$ 2,5 milhões