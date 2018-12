Atlético pode trazer o técnico Rafael Guanaes para o Estadual

Redação Bem Paraná

O técnico Rafael Guanaes, do Votuporanguense-SP, pode ser “o Tiago Nunes do Tiago Nunes” no Atlético. O Furacão o sondou para comandar o time sub-23, que vai disputar o Campeonato Paranaense de 2019.

Em 2018, Tiago Nunes era o técnico do Atlético no Estadual. A mando da diretoria, ele usou um time sub-23 – e foi campeão. Enquanto isso, Fernando Diniz comandou a equipe principal na Copa do Brasil e no Brasileirão.

Diniz, contudo, não resistiu aos mais resultados e acabou demitido em julho, época em que o Atlético estava na zona de rebaixamento. Nunes assumiu o comando e levou o time ao 7º lugar no Brasileirão e à final da Sul-Americana.

Em 2019, o planejamento do Atlético será o mesmo, mas com Tiago Nunes no comando do time principal. Guanaes, de 37 anos, foi campeão da Copa Paulista no último domingo, com o Votuporanguense.