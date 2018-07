Atlético-PR acerta contratação de Bruno Nazário, do Guarani

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Nazário irá reforçar o Atlético-PR no Campeonato Brasileiro logo após a Copa do Mundo da Rússia. O jogador de 23 anos estava no Guarani, mas pertence ao Hoffenhein, da Alemanha, e trocará a Série B pelo clube rubro-negro.

Nazário fez 23 jogos e oito gols no ano, vestindo a camisa bugrina.

O Atlético não confirmou oficialmente a negociação, que vinha se arrastando desde o início do Mundial. Nazário foi um dos destaques do Guarani na Série A2 do Paulista e atuou pela última vez pelo Bugre no último domingo (29), no empate em 1 a 1 com o Boa Esporte em Campinas.

Ele marcou pela última vez no dia 8 de maio, na vitória do Guarani sobre o Criciúma por 1 a 0. Nazário já está em Curitiba e foi aprovado nos exames do Atlético-PR, que será comandado por Tiago Nunes após o fim da Copa do Mundo.