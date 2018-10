Atlético-PR coloca mensagem política na Arena, e Petraglia apoia Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futebol brasileiro teve mais uma manifestação de apoio a Jair Bolsonaro na disputa à presidência da República. Neste sábado (6), o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-PR Mario Celso Petraglia declarou apoio ao candidato do PSL em suas redes sociais. Além disso, a Arena da Baixada ganhou uma faixa com uma mensagem política.

Em seu Facebook, Petraglia postou uma foto com a frase "Vamos todos juntos por amor ao Brasil". A frase tem sido o slogan usado pelos apoiadores de Bolsonaro durante a campanha. Nos comentários Petraglia ainda escreveu o nome do candidato, demonstrando sua intenção de voto para este domingo.

A mesma mensagem foi colocada no estádio em uma bandeira que ocupou um setor da arquibancada. Normalmente, a frase já é usada no local, mas a palavra "Furacão" no lugar de "Brasil".

Outra manifestação política foi dos atletas em campo. Com exceção do zagueiro Paulo André, todos os jogadores do Atlético-PR entraram em campo para a partida contra o América-MG com uma camiseta amarela com a frase "Vamos todos juntos por amor ao Brasil".

Paulo André foi um dos únicos atletas do futebol brasileiro que declarou abertamente ser contra Jair Bolsonaro. O zagueiro assinou o manifesto 'Democracia Sim' que ressalta os valores democráticos do país e se coloca contrário às ideias do candidato do PSL.

O atacante Marcelo Cirino também foi às redes sociais se manifestar contra Bolsonaro ao aderir à hashtag #EleNão, mas ainda assim entrou no campo vestindo a camiseta.