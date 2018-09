Atlético-PR vence clássico com o Paraná e se afasta a zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No clássico no PR, o Atlético-PR venceu o Paraná por 3 a 0, neste domingo (23), se afastou da zona de rebaixamento, mas ajudo o rival a permanecer na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Paraná está sem vencer há mais de dois meses.

O Atlético não teve dificuldades, mesmo com jogadores poupados, e buscou a vitória ainda no primeiro tempo. Com gols de Raphael Veiga e Pablo, o time de Tiago Nunes construiu vantagem confortável e abriu caminho para o triunfo.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-PR controlou bem o jogo e chegou ao terceiro gol com Marcelo Cirino para confirmar a sétima vitória seguida como mandante na competição.

Com o resultado, o Atlético-PR chega a 33 pontos e abre seis de vantagem para o Ceará, primeiro time na zona de rebaixamento. Na última colocação, o Paraná soma apenas 16 pontos.

No próximo domingo (30), o Atlético-PR visita o Santos, na Vila Belmiro, ás 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, o Paraná recebe o Vasco na Vila Capanema, às 20h.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan (Diego), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Renan Lodi; Wellington, Bruno Guimarães; Raphael Veiga, Nikão (Marcinho) e Marcelo Cirino; Pablo (Rony).

T.: Tiago Nunes

PARANÁ

Richard; Wesley Dias (Jhony), René, Rayan e Mansur; Leandro Vilela, Alex Santana, Nadson e Caio Henrique (Deivid); Silvinho (Maicosuel) e Ortigoza.

T.: Claudinei Oliveira.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Cartões amarelos: Caio Henrique (PAR), René (PAR), Rayan (PAR), Jhony (PAR)

Gols: Raphael Veiga (CAP), aos 7min do primeiro tempo, Pablo (CAP), aos 33min do primeiro tempo, e Marcelo Cirino (CAP), aos 43min do segundo tempo.