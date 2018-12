Atlético-PR vence concorrência com gigantes por revelação do Santos e sonha com Valdívia

Redação Bem Paraná

A saída do meia-atacante Raphael Veiga já é uma certeza dentro da Arena da Baixada para 2019. O atleta, revelado pelo Coritiba, foi um dos destaques do Furacão na temporada, mas tem contrato com o Palmeiras, que já declarou pretender utilizá-lo no próximo ano. Com isso, a diretoria do Atlético-PR já se movimenta nos bastidores para repor a saída do atleta. E já garantiu a contratação do primeiro nome que viria para substituir Veiga.



Trata-se do meia Léo Cittadini, de 24 anos, que teria fechado contrato com o Furacão válido até 2021. Como o vínculo do jogador se encerra ao final deste ano, coube ao Atlético apenas se acertar com o próprio atleta para formalizar o negócio.

Isso tudo, porém, não significa que o time paranaense teve vida fácil nas negociações. É que os dois clubes de maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo, já haviam demonstrado interesse em Cittadini. As tratativas, porém, esfriaram por conta da demora dos dois clubes em definir um técnico para 2019.

O santos, por sua vez, tentou renovar o vínculo do jovem, mas teve a proposta de R$ 150 mil mensaiss rejeitada. Pelo clube praiano, o meio-campista disputou 81 partidas e marcou dois gols. Ele não entra em caampo desde 12 de agosto, quando participou da derrota do Peixe para o Atlético-MG, em Minas.

Outro nome: o chileno Valdívia

Além de Cittadini, uma aposta da diretoria, outro jogador mais renomado poderia desembarcar em Curitiba para reforçar o elenco atleticano. De acordo com o jornal chileno La Cuarta, Jorge Valdívia, camisa 10 do Colo Colo e ídolo do Palmeiras estaria na mira do rubro-negro paranaense.

Para levar o craque chileno, contudo, novammente o Furacão teria de superar uma concorrência pesada, uma vez que a reportagem do La Cuarta, assinada pelo jornalista Rodrigo Fuentealba, indica que Flamengo e Internacional, que já garantiram vaga na próxima Copa Libertadores, também cogitariam apresentar uma proposta ao armador.



Robson Bambu



Aliás, Léo Cittadini não será o único jogador que trocará o uniforme alvinegro pelo rubro-negro em 2019. O zagueiro Robson Bambu, que ganhou destaque na Vila Belmiro ao ser comandado pelo técnico Cuca, é outro que já acertou com o Atlético-PR para a próxima temporada. Versátil, o atleta fez 13 partidas em 2018 e já treina com o grupo atleticano desde novembro. Quando assinou o pré-contrato, a ideia do clube paranaense era utilizá-lo no elenco sub-23, que disputará o próximo Campeonato Paranaense. Como o jogador ganhou destaque no segundo semestre, inclusive assumindo a titularidade na zaga do Santos, a tendência é que acabe sendo incorporado diretamente ao elenco principal, comandado por Tiago Nunes.