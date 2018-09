Atlético promove torneio de Fifa 19 dentro da Arena

Redação Bem Paraná, com site oficial do Atlético Paranaense

O Atlético Paranaense reunirá os apaixonados pelo Furacão e pelo game FIFA, no próximo domingo (30), em uma disputa no melhor cenário possível: a Arena da Baixada. É o Furacão eSports Cup, torneio que reunirá 64 sócios em uma disputa de FIFA 19 em formato mata-mata, na plataforma PS4, das 10h às 16h.



A competição conta com o apoio do Furacão E-Sports e da Cooldown E-sports N' Burgers. Os três primeiros colocados ganharão os seguintes prêmios:



- 1º lugar: Camisa personalizada do Furacão + Jogo FIFA 19 + Boné + Cupom de R$ 100 na Cooldown E-sports N' Burgers;

- 2º lugar: Camisa personalizada do Furacão + Boné + Cupom de R$ 100 na Cooldown E-sports N' Burgers;

- 3º lugar: Boné + Cupom de R$ 100 na Cooldown E-sports N' Burgers



As inscrições para o Furacão eSports Cup custam R$ 30 e começam nesta terça-feira (25) na Cooldown E-sports N' Burgers [Av. Silva Jardim, 1145 - Rebouças]. Elas podem ser feitas das 17h às 23h durante a semana e das 14h até a meia-noite no sábado (29), conforme disponibilidade de vagas.



Para se inscrever, basta apresentar o Smart Card, um documento oficial e efetuar o pagamento no local. A inscrição garante a participação do Sócio no evento [caso esteja adimplente] e a entrada de cinco acompanhantes. Os primeiros 64 Sócios Furacão que se inscreverem poderão participar do torneio.



O Furacão eSports Cup será disputado no Setor Buenos Aires Inferior, em quatro TVs. A final terá transmissão ao vivo.