Atlético reforça o ‘CAP’ e o Furacão em nova identidade visual. Veja fotos

Redação Bem Paraná

O Atlético apresentou na noite desta terça-feira (11) a nova identidade visual do clube. As mudanças incluem o desenho do escudo e da camisa. A apresentação foi feita na Arena da Baixada. A ideia conceitual era reforçar o “CAP” – sigla de Clube Atlético Paranaense – e o Furacão, apelido do time. Além disso, o nome “Athletico”, que constava na época da fundação do clube, em 1924, foi retomado.

“Lamentavelmente, o Atlético mais conhecido é o Atlético Mineiro”, disse o presidente Mario Celso Petraglia, ao justificar as mudanças. Ele discursou primeiro e depois os presentes ao evento puderam conferir as alterações.

O escudo foi totalmente modificado. Em vez do desenho circular, o novo brasão conta com as iniciais CAP – com uma tipografia nova – e quatro listras abaixo dele, simulando um furacão. As cores são vermelho para o fundo e preto para as letras e as listras. Mas o desenho possibilita que as cores podem ser mudadas de acordo com as circunstâncias – na camisa 2, por exemplo, o fundo é branco, a tipologia é preta e as listras são alternadas em preto e vermelho.

Embora houvesse uma polêmica sobre mudar até as cores, isso não ocorreu. As cores ainda são vermelho e preto. Um manequim ostentava o uniforme novo. Camisa vermelha, com listras pretas em diagonal, calção preto e meias pretas. O uniforme 2 é todo branco, mas com listras finas em diagonal.