Atlético traz por empréstimo revelação do Maringá

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O Atlético Paranaense acertou, na última quarta-feira (10), a contratação do atacante Rômulo da Cruz, de 16 anos, junto ao Maringá Futebol Clube para a disputa da Copa do Brasil Sub-17. O jovem foi o artilheiro do time do Interior no Campeonato Paranaense Sub-17, com 13 gols marcados.

Para que o negócio fosse concretizado, Rômulo da Cruz renovou o contrato dele com o Maringá até o fim de 2021 e foi emprestado ao Atlético-PR até o fim de janeiro de 2020. De acordo com o vínculo firmado entre as partes, o Furacão tem a preferência de compra no futuro.

“Eu estou feliz por estar em um clube grande como o Atlético, acho que qualquer um ficaria. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao Maringá por ter me dado a oportunidade de ser visto pelos grandes clubes”, disse o jogador.

O diretor futebol do Maringá FC, Paulo Regini, também enalteceu a transação entre os clubes paranaenses. “É muito importante para nós, do Maringá, já começarmos a espalhar jogadores no cenário nacional e internacional. Primeiro foi o João Pedro que foi para a Suíça e agora o Rômulo que está indo para o Atlético. São essas negociações que pretendemos realizar com mais frequência”, disse.

As categorias de base do Maringá FC trabalham em parceria com o Instituto Alex Santos (IAS), que também gerencia a carreira de Rômulo. “É uma alegria muito grande levar um garoto ao Atlético, pois é sinal que o trabalho está sendo bem feito. Agradecemos também ao Instituto Alex Santos, que hoje é parceiro do Maringá FC nas categorias sub-15 e 17, por participar desse processo”, acrescentou Regini.

Rômulo da Cruz é o primeiro atleta da parceria entre Maringá e IAS a ser emprestado a um clube da capital. Apesar da Copa do Brasil já estar em andamento, ele poderá ser inscrito normalmente no torneio, conforme prevê o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).