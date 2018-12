Atlético vai enfrentar Boca Juniors, Jorge Wilstermann e Tolima na Libertadores

Redação Bem Paraná

O Atlético vai enfrentar Boca Juniors (Argentina), Jorge Wilstermann (Bolívia) e Tolima (Colômbia) na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2019. O sorteio das chaves ocorreu na noite desta segunda-feira (17), na sede da Conmebol, em Luque (Paraguai).

O time paranaense conseguiu vaga na competição ao se sagrar campeão da Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (12). Curiosamente, o Junior de Barranquilla, adversário dos paranaenses na decisão, também vai disputar a Libertadores, na condição de campeão colombiano.

Os outros brasileiros na Libertadores são Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Atlético-MG. Esses dois últimos, porém, ainda disputam as fases preliminares. Cada um deles precisa eliminar dois adversários para poder disputar a fase de grupos.

A Libertadores deste ano terá uma novidade: a final em jogo único, a ser disputado no estádio Nacional de Santiago (Chile), em 23 de novembro.

Outra mudança é na premiação. Ao todo, a Conmebol vai dar o equivalente a US$ 160 milhões em prêmios (ou R$ 640 milhões). O campeão vai receber US$ 12 milhões (R$ 48 milhões) apenas pelo título – o dobro do que ganhou o River Plate, da Argentina, que conquistou o título de 2018. Além disso, haverá premiação fase a fase. Quem chegar à final vai acumular US$ 8 milhões (R$ 32 milhões), sem contar os valores dados aos finalistas.