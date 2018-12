Atlético vence o Junior nos pênaltis, conquista a Sul-Americana e faz história

Lycio Vellozo Ribas

O Atlético fez história. Na noite desta quarta-feira (12), com a Arena da Baixada lotada, o time sagrou-se campeão da Copa Sul-Americana de 2018, ao derrotar o Junior de Barranquilla (Colômbia) nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Foi não apenas a primeira vez que o Furacão conquistou um título internacional, mas também a primeira vez de um time paranaense na história.

Pablo marcou o gol do Atlético no 1º tempo e tornou-se um dos artilheiros da competição, com 5 gols, ao lado de Nicolas Benedetti, do Deportivo Cali (Colômbia). O atacante já havia feito o gol do time paranaense no empate em 1 a 1 em Barranquilla.Na etapa final, Teo Gutierrez empatou. O Junior ainda errou um pênalti na prorrogação, com Barrera chutando por cima do gol.

Nos pênaltis, Jonathan, Raphael Veiga, Bergson e Thiago Heleno marcaram para o Atlético. Renan Lodi chutou para fora. Para o Junior, marcaram Narváez, Perez e Viera. Fuentes acertou a trave e Teo Gutierrez mandou por cima.

O primeiro jogo, na Colômbia, terminou empatado em 1 a 1. Para ser campeão, o Atlético precisava vencer por qualquer placar. Em caso de novo empate, haveria prorrogação e, persistindo a igualdade, pênaltis. O gol fora de casa vale como critério de desempate na Copa Sul-Americana, mas não na final.

Até hoje, apenas três clubes brasileiros haviam conquistado a Copa Sul-Americana; Internacional (2008), São Paulo (2012) e Chapecoense (2016). Goiás (2010), Ponte Preta (2011) e Flamengo (2017) chegaram à final, mas fracassaram.

CASA

A Arena da Baixada recebeu 40.263 pessoas, cravando o maior público na história do estádio. Até então, o recorde era do Paraná Clube – 39.414 pessoas na vitória sobre o Internacional por 1 a 0, pela Série B de 2018. O segundo recorde era de 39.375, na partida Austrália 0 x 3 Espanha, pela Copa do Mundo de 2014.

Em casa, o Atlético somou 4 vitórias nas partidas anteriores pela Copa Sul-Americana, além de uma derrota. Fora de casa, foram quatro vitórias, um empate – o do primeiro jogo da final – e uma derrota.

PRÊMIOS

A conquista da Copa Sul-Americana vale um prêmio de quase R$ 10 milhões (US$ 2,5 milhões) ao campeão. O vice-campeonato rende R$ 4,8 milhões. Até a final, o Atlético havia acumulado R$ 7,6 milhões.

Além disso, o título vale vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2019 e na Recopa Sul-Americana, contra o River Plate (campeão da Libertadores de 2018). Os jogos serão em 20 de fevereiro e em 6 de março.

MUDANÇAS

A partida desta quarta-feira foi a última em que o Atlético entrou em campo como “Atlético” e com o atual escudo. Na última terça-feira (11), o clube apresentou um novo escudo e uma nova camisa, além de oficializar a grafia de “Athletico” – usada na fundação do clube, em 1924. As mudanças passam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019.

ESCALAÇÃO

A única dúvida do técnico Tiago Nunes era a escalação de Pablo, que sentia dores na panturrilha direita. Como ele foi escalado, o treinador manteve a mesma formação do último jogo, incluindo o esquema 4-2-3-1. O Junior, por sua vez contava com o retorno de sua maior estrela, o atacante Teo Gutierrez– ele havia cumprido suspensão na primeira partida. Entrou em campo num 4-4-2.

PRIMEIRO TEMPO

Em casa, com apoio da torcida, o Atlético tentou dominar. Como não conseguia entrar na área adversária, diante da forte marcação, o time paranaense tentou arremates de longe. O Junior causou alguns sustinhos com jogadas de Teo Gutierrez. Com leve predomínio, o Furacão abriu o placar aos 26 minutos, com Pablo, após tabela com Raphael Veiga. Depois disso, contudo, o time cedeu espaço, sofreu alguma pressão e não conseguiu mais acertar jogadas de ataque.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Atlético voltou com Rony no lugar de Marcelo Cirino, que havia sentido uma lesão. Logo no começo, Pablo quase marcou outro, mas parou no goleiro Viera, ex-seleção uruguaia. Mas depois disso o time permitiu que o rival crescesse. E o gol de empate saiu aos 13 minutos, com Teo Gutierrez, de cabeça. Um minuto depois, Luis Diaz não virou o jogo por centímetros. O Atlético não conseguiu reagir e viu o Junior desperdiçar pelo menos outras três chances de virar o placar – muitas vezes porque os colombianos tinham espaço para contra-atacar.

Aos 28 minutos, Tiago Nunes trocou Lucho Gonzalez por Wellington no meio-de-campo. O Junior respondeu com a troca do volante James Sanchez pelo atacante Yoni ‘Speedy’ Gonzalez. Mesmo com a troca, o Atlético não conseguia criar jogadas de ataque e se limitava a erguer bolas à área, sem sucesso. E assim foi até o fim do tempo normal.

PRORROGAÇÃO

Na prorrogação, o Atlético tomou a iniciativa, mas não conseguia acertar passes perto da área adversária. Aos 9 minutos, Pablo deu lugar a Bergson e Nikão – que sentiu uma lesão – saiu para a entrada de Marcinho. No tempo extra, os treinadores podem fazer uma 4ª substituição. Apesar do gás novo, o time não melhorou e o Junior somou mais finalizações.

Na etapa final, o goleiro Santos cometeu um pênalti em Teo Gutierrez. Barreira, contudo, cobrou por cima do gol – no jogo de ida, o Junior já havia errado um pênalti, com Perez chutando no travessão. O lance abateu o time colombiano e fez o Atlético melhorar. Mas não o suficiente para desempatar.

ESTATÍSTICAS

Ao fim de 120 minutos, o Atlético obteve 18 finalizações (6 certas), 52% de posse de bola, 91% de eficiência nos passes e 6 escanteios. O Junior somou 16 finalizações (5 certas), 48% de posse de bola, 92% de eficiência nos passes e 7 escanteios. Os números são do Footstats.

ATLÉTICO-PR 1 x 1 JUNIOR

Atlético: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães e Lucho Gonzalez (Wellington); Marcelo Cirino (Rony), Raphael Veiga e Nikão (Marcinho); Pablo (Bergson). Técnico: Tiago Nunes

Junior: Viera; Piedrahita, Jefferson Gomez (Jonathan Ávila), Rafael Perez e Fuentes; Narváez, James Sanchez (Yoni Gonzalez), Cantillo e Barrera (Moreno); Luis Diaz e Teo Gutierrez. Técnico: Julio Comesaña

Gols: Pablo (26-1º), Teo Gutierrez (13-2º)

Nos pênaltis, Atlético 4 (Jonathan, Raphael Veiga, Bergson e Thiago Heleno; Renan Lodi errou) x Junior 3 (Narváez, Perez e Viera; Fuentes e Teo Gutierrez erraram)

Cartões amarelos: Jonathan, Yoni Gonzalez, Narváez, Jefferson Gomez

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Público: 40.263 (total)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

6 – Nikão cobra falta de longe. A bola desvia em Pablo e assusta, mas vai por cima do gol

7 – Renan Lodi dribla dois marcadores e arrisca de fora da área. A bola vai fraca e sai à direita

8 – Marcelo Cirino arrisca de fora da área e manda por cima

13 – Teo Gutierrez recebe na direita, após contra-ataque e cruza rasteiro. Barrera finaliza da meia-lua e manda para fora

15 – Renan Lodi cruza da esquerda, Cirino desvia pelo alto e Pablo, na pequena área, não alcança a bola

16 – Teo Gutierrez recebe na área, de frente para o gol. Lucho Gonzalez desarma na hora H

18 – Falta para o Atlético. Veiga cobra e Viera pega no canto direito

19 – Bruno Guimarães recebe na área e chuta. A bola toca no braço de Cantillo, colado ao corpo. O árbitro manda seguir

20 – Teo Gutierrez recebe de Luis Diaz e bate a gol. Santos pega

23 – Renan Lodi apanha sobra da defesa e bate de fora da área. Viera salta e defende

26 – Gol do Atlético. Leo Pereira recupera bola no meio-de-campo e serve Pablo. Ele tabela com Veiga, recebe de frente para o gol e toca no canto direito do goleiro

32 – Cantillo domina fora da área e arrisca o chute. A bola vai por cima

41 – Luis Diaz cruza. James Sanchez sobe e cabeceia a gol. A zaga prensa e manda para escanteio

46 – Nikão ganha duas divididas em seguida e rola para Lucho Gonzalez, que chuta de longe, por cima do gol

SEGUNDO TEMPO

1 – Raphael Veiga serve Pablo, que entra em diagonal e finaliza cruzado. Viera faz grande defesa

9 – Luis Diaz recebe de Barrera, dribla Jonathan e bate forte. Santos espalma

13 – Gol do Junior. Barrera bate escanteio, Gomez escora e Teo Gutierrez desvia de cabeça para dentro

14 – Teo Gutierrez rouba a bola de Leo Pereira e toca para Barrera, que serve Luis Diaz. Ele toca na saída do goleiro, que raspa na bola com a perna. A bola sai rente à trave

20 – Leo Pereira perde a bola. Luis Diaz domina, dribla Jonathan e bate cruzado, para defesa de Santos

22 – Teo Gutierrez recebe de Barrera, dribla Thiago Heleno e bate com perigo, mas à direita do gol

23 – Pablo recebe de raphael Veiga, gira e bate a gol. A bola desvia na zaga e sai em escanteio

24 – Luis Diaz puxa contra-ataque e serve Barrera, que acerta a rede do lado de fora

28 – Nikão ergue a bola para a área. Rony cabeceia por cima

34 – Yony Gonzalez recebe de Teo Gutierrez, dribla um marcador e bate a gol. A bola desvia na zaga e sai

38 – Yony González recebe na área, vai à linha de fundo e bate cruzado. A zaga afasta antes da bola chegar a Luis Diaz, livre

47 – Raphael Veiga cobra falta para a área. Nikão cabeceia e Viera pega

49 – Raphael Veiga bate escanteio. A defesa afasta. Nikão pega a sobra e bate com perigo, mas para fora

PRORROGAÇÃO

PRIMEIRO TEMPO

5 – Rony faz jogada individual e finaliza por cima do gol, de fora da área

7 – Fuentes cruza da esquerda. Luis Diaz erra o cabeceio, mas fica com a bola e finaliza de puxeta, por cima do gol

8 – Luis Diaz puxa contra-ataque e rola para Piedrahita, que bate para fora

11 – Teo Gutierrez escora uma bola alta na área e Yony Gonzalez finaliza. Santos pega

12 – Yony González recebe na área, tenta driblar Jonathan e cai. O árbitro manda seguir

SEGUNDO TEMPO

4 – Yony Gonzalez lança rasteiro para Teo Gutierrez na área. Santos sai e o derruba. O árbitro marca pênalti

6 – Barrera tenta cobra o pênalti por cima do gol

8 – Bergson arrisca de longe. Viera toca de leve na bola e evita o gol

PÊNALTIS

Junior 1x0. Narváez bate no meio do gol

Atlético 1x1. Jonathan coloca no canto esquerdo

Junior 1x1. Fuentes acerta a trave esquerda

Atlético 2x1. Raphael veiga manda no ângulo direito

Junior 2x2. Perez rola no canto esquerdo

Atlético 3x2. Bergson coloca no ângulo direito

Junior 2x3. Teo Gutierrez manda por cima

Atlético 3x2. Renan Lodi tenta no canto esquerdo e manda fora

Junior 3x3. Viera toca no canto direito

Atlético 4x3. Thiago Heleno coloca no canto esquerdo