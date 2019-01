Ator de ‘Empire’ sofre ataque homofóbico e racista e acaba hospitalizado

O ator Jussie Smollett, conhecido por interpretar Jamal Lyon na série Empire, foi hospitalizado na madrugada de ontem, após ser agredido em Chicago. Segundo o TMZ, o ator foi agredido por dois homens, que deixaram a mensagem “Esse é o país do MAGA”, fazendo referência ao slogan “Make America Great Again” (“faça a América grande de novo”, em português) de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Testemunhas relataram que os agressores usavam máscaras de ski e abordaram o ator proferindo ofensas homofóbicas e racistas. A agressão começou com socos no rosto de Jussie e, em certo momento, um dos homens envolveu uma corda ao redor do pescoço da vítima. De acordo com um representante do Departamento da Polícia de Chicago, Jussie foi alvo de um crime de ódio e as autoridades já estão investigando o ocorrido.

Redes sociais



Cadela faz sucesso nas redes ao buscar pão ‘sozinha’ na padaria

A cahcorra Mel, uma golden retriever de quatro anos, conquistou os internautas ao ir à padaria, em Sorocaba (SP), buscar pão “sozinha”. Em um dos vídeos compartilhados no Facebook, a cadela aparece saindo do estabelecimento com uma sacola na boca. Ela atravessa algumas ruas, anda pela calçada e segue seu caminho com uma bandana vermelha amarrada ao pescoço. Quando chega em casa, Mel espera o portão ser aberto e é recebida pela tutora. O vídeo passou de 66 mil compartilhamentos e dois milhões de visualizações.

Luto



Locutor oficial do Carnaval de Curitiba morre aos 52 anos

O servidor municipal João Mário Istrisoski , locutor oficial do Carnaval de Curitiba, morreu ontem, aos 52 anos. Ele sofreu um acidente no último final de semana quando trafegava de bicicleta próximo à casa dele. Estava internado na UTI do Hospital Evangélico desde então, mas não resistiu aos ferimentos. Amigos e colegas de trabalho manifestaram muita tristeza com o ocorrido. “Foi uma perda irreparável. João Mário esteve presente em todos os grandes eventos da cidade, narrando e contagiando o público com a sua alegria”, lamentou a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro. João Mário foi o narrador oficial das festas e dos desfiles do Carnaval de Curitiba nos últimos 34 anos. Atualmente também exercia a função de gerente regional da FCC na Cidade Industrial de Curitiba, unindo e estimulando a comunidade local em torno da cultura.

Internautas não perdoam



‘BBB 19’ edita comentários preconceituosos de Paula

A edição de número 19 do Big Brother Brasil, na TV Globo, trouxe à tona mais uma polêmica. Comentários preconceituosos e recheados de estereótipos feitos por Paula Viana foram editados para a TV aberta, mas foram ao ar, na íntegra, para assinantes do Globo Play e que têm acesso ilimitado ao reality. Os internautas não perdoaram e criticaram a emissora. Em uma conversa no quarto das meninas, Paula chamou cabelo cacheado de ‘cabelo ruim’. Gabi, outra participante do BBB, respondeu: “Não fala isso. Ruim é o preconceito”. Ontem, a participante estava no paredão com Hariany e Gustavo. Enquetes indicavam que o rapaz seria o eliminado da vez. O resultado, porém, não saiu antes do fechamento desta edição.

Música



Backstreet Boys não esperavam indicação ao Grammy após 17 anos

Quase 17 anos após sua última indicação ao Grammy, os Backstreet Boys voltaram a concorrer ao prêmio musical com a música ‘Don’t Go Breaking My Heart’, lançada em 2018. Seus integrantes, porém, revelaram ter sido pegos de surpresa. “Não esperávamos por isso”, revelou Nick Carter em entrevista ao ‘Live with Kelly and Ryan’. Esta é a oitava indicação que o grupo recebe ao prêmio. Desta vez, os adversários na categoria melhor Performance Duo ou Grupo são Christina Aguilera e Demi Lovato (‘Fall In Line’), Tony Bennett e Diana Krall (‘‘S Wonderful’) , Maroon 5 e Cardi B (‘Girls Like You’), Justin Timberlake e Chris Stapleton (‘Say Something’) e Zedd, Maren Morris e Grey (‘The Middle’).

Níver do dia

Christian Bale

ator galês

45 anos