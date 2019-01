Ator de filmes da Marvel inicia dieta inspirada na Bíblia 

O ator norte-americano Chris Pratt, 39 anos, fez uma promessa de ano novo daquelas. Ele publicou um stories em sua conta no Instagram onde diz estar seguindo a “Dieta de Daniel” ao longo do mês de janeiro. “Ok, oi, Chris Pratt aqui”, disse o ator no vídeo. “Terceiro dia da Dieta de Daniel, são 21 dias de orações e jejum”. Pratt também disse que a dieta provavelmente fará com que ele se sinta um pouco tonto durante as entrevistas para promover o seu próximo filme, ‘Uma Aventura Lego 2’. “Da próxima vez que vocês me virem, eu provavelmente estarei alucinando. Fiquem ligados!”, brincou o ator. A Dieta de Daniel baseia-se no consumo de frutas, vegetais, grãos e sementes; segundo seu próprio site, é “baseada nas experiências de jejum dos profetas do Velho Testamento”, e serve para ajudar as pessoas a “se aproximarem de Deus”. Pratt é conhecido por ser o protagonista de filmes da Marvel, como ‘Guardiões da Galáxia’.

Assédio

Christina Aguilera parabeniza Lady Gaga por atitude com R. Kelly

A cantora Lady Gaga, 32 anos, desculpou-se pela sua colaboração com o músico R. Kelly em 2013, no single ‘Do What U Want’ e prometeu remover a música de plataformas de streaming, além de nunca mais trabalhar com o artista novamente. A cantora americana Christina Aguilera usou sua conta no Twitter para parabenizar Gaga por “fazer a coisa certa”. No post, Aguilera compartilhou uma foto onde as duas dividem o palco na final de uma edição do reality show The Voice, em 2013, cantando justamente ‘Do What U Want’. “Na verdade, a mensagem dessa canção continua sendo a de que, apesar de você ter tido o meu corpo, você nunca terá meu coração, minha voz, minha vida ou minha mente”, disse Aguilera. “Sendo eu mesma uma sobrevivente de predadores, essas palavras falam comigo, e por isso eu fiz a canção”, disse. “Eu abraço todas as sobreviventes de violência sexual, doméstica e de abusos em um lugar especial em meu coração, e também você Lady Gaga, por fazer a coisa certa!”, conclui a cantora. Após colaborar com R. Kelly na versão original de “Do What U Want”, Gaga criou uma versão de estúdio alternativa da faixa, com Aguilera assumindo a segunda voz.tar. Só quer te fazer medo, principalmente as mulheres”.

Hollywood

Bieber ‘entra pelo cano’ e deixa mansão com aluguel mensal de R$ 370 mil

O cantor Justin Bieber e a atriz Hailey Baldwin entraram pelo cano. Não no casamento, mas no encanamento da mansão onde eles estavam morando em Los Angeles. A casa suntuosa que contava com quatro quartos, sete banheiros, estilo mediterrâneo e um aluguel mensal de US$ 100 mil (cerca de R$ 370 mil), também tinha problemas no aquecimento da piscina, no ar-condicionado e no encanamento. O estouro de um cano teria sido a gota final para que Bieber e Baldwin deixassem a casa. O casal estaria morando temporariamente em um hotel.

Televisão

Lutador de jiu-jitsu, Fábio Alano é desclassificado do BBB 19

O BBB 19 nem começou ainda e já tem participante deixando a competição. A Globo anunciou neste sábado (12) que o lutador de jiu-jitsu Fábio Alano, 27, está desclassificado do reality antes mesmo de entrar na casa. Em comunicado, a emissora afirmou que “tomou conhecimento hoje de fatos relacionados ao participante, avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa”. Informações extra-oficiais dão conta que ele era patrocinado por uma marca de roupas e omitiu essa informação na ficha, desagradando a emissora. A Globo afirmou que Fábio não será substituído e que o Big Brother contará com apenas 17participantes.

Níver do dia

Dave Grohl, músico norte-americano, 50 anos