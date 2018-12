Ator que faz Carlton em 'Maluco no Pedaço' processa criadora de 'Fortnite'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vai Carlton! Vai Carlton! Vai Carlton! Durante anos esses gritos empolgados serviram para incentivar o personagem Carlton Banks, de "Um Maluco no Pedaço", a realizar sua famosa e hilária dancinha.

Interpretado na série pelo ator Alfonso Ribeiro, Carlton e seus passos de dança entraram tanto no imaginário de uma geração que atravessaram a barreira do tempo e passaram a fazer parte de outro fenômeno pop, o game "Fortnite", um dos jogos de maior sucesso da atualidade.

No game, desenvolvido pela Epic Games, a dança pode ser usada pelos personagens do jogo durante as comemorações.

A "homenagem", contudo, não agradou muito a Ribeiro. Segundo o site americano "TMZ", o ator estaria processando a desenvolvedora do game por uso não autorizado da dança.

De acordo com a publicação, Ribeiro também processou a 2K Games, responsável pela franquia de basquete NBA 2K, pelos mesmos motivos.

Curiosamente, a "Carlton Dance", como é chamada pelos fãs da série, não é isenta de, digamos, certa inspiração.

Ribeiro já declarou em algumas entrevistas que, apesar de o passo ter sido totalmente improvisado, muito dele se baseia na dança protagonizada por uma jovem Courteney Cox, a Monica de "Friends", no clipe da música "Dancing in the Dark", do roqueiro americano Bruce Springsteen.