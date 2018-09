Atores da Globo e da Record são fotografados aos beijos no Rio

Da redação

Gil Coelho, 31 anos, e Maurício Destri, 27, foram vistos aos beijos no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (18). As fotos, clicadas em dois momentos da noite, mostram eles conversando em um bar e, depois, conversando em frente a um apartamento em Copacabana. Destri, que está no ar em ‘Orgulho e Paixão’, da Globo, já namorou com Bruna Marquezine. Gil Coelho interpreta Tiago na novela “Jesus” e já esteve em um relacionamento com Fabiula Nascimento, além de ter namorado Monique Alfradique. Ambos são amigos próximos e aparecem juntos em diversas publicações nas redes sociais. No dia 3 de setembro, aniversário de Destri, Gil Coelho publicou uma homenagem ao amigo.

Inglaterra



Revista pagará multa por ter publicado fotos de topless de Kate Middleton

A Justiça francesa confirmou ontem que a revista ‘Closer’ deverá pagar multa a Kate Middleton por ter publicado, em dezembro de 2012, fotos da duquesa fazendo topless durante sua lua de mel com príncipe William no sul da França. Em setembro de 2017 os diretores da revista foram condenados a uma multa de 45 mil cada (R$ 217 mil), o valor máximo previsto por lei. Além disso, os dois fotógrafos que fizeram os cliques deveriam pagar 10 mil cada (R$ 48 mil). A defesa da revista recorreu da decisão, que foi mantida pelo tribunal.

Televisão



‘O circo de horrores que eu fazia está na internet’, diz Ratinho

O apresentador Ratinho relembrou momentos de sua carreira em entrevista ao “Programa do Porchat” na última terça-feira (18). Questionado por Fábio Porchat sobre críticas feitas por jornalistas no passado de que seu programa seria um “show de horrores”, Ratinho respondeu: “Continua do mesmo jeito.” “Eu fui mudando o programa. Acho que o circo de horrores que eu fazia está na internet. Então vou concorrer com a internet. Você põe: ‘Homem de duas cabeças’. Aparece lá. ‘Homem grávido’, tá lá no Google, é só entrar lá. Então tive que reinventar”, disse. “Pra vender comercial é mais fácil num programa sem horrores do que num programa com horrores. Você vê que programa policial não vende comercial. E eu preciso faturar. Aqui (Record) eu era funcionário, lá (SBT) eu sou sócio do programa”, complementou. Sobre ainda receber críticas, rebateu: “Tô c*** e andando. Acho que as pessoas interpretam de outro lado. Hoje tem opinião do próprio povo. As redes sociais deram opinião às pessoas. Um jornalista fala mal de você, entra um milhão de pessoas te defendendo.”

Redes sociais



Anitta segue amiga que apoia Bolsonaro e é criticada

Após começar a seguir uma amiga no Instagram que expôs sua intenção de voto ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, a cantora Anitta sofreu ataques na internet. Ela afirmou em sua conta que recebeu xingamentos e até ameaças pela rede social. “Também estão fazendo o mesmo com a minha amiga. Eu conheço ela há mais de sete anos e não gostaria de parar de falar com ela por conta da posição política dela”, disse a cantora em vídeo publicado no Instagram. Após o episódio, Anitta passou a ser pressionada pelos fãs para revelar sua intenção de voto, o que ela se negou a fazer. “É um direito meu, não querer opinar sobre política”, disse.

Música



Semifinalista do ‘The Voice’ canta ‘O Sapo Não Lava O Pé’ e recebe críticas

Priscila Tossan, participante do ‘The Voice Brasil’ que vem chamando atenção nas redes sociais desde sua primeira apresentação no programa, surpreendeu o público e os jurados ao cantar uma versão reggae da música infantil ‘O Sapo Não Lava o Pé’. Ivete Sangalo, uma das juradas, elogiou a performance. A maior parte dos internautas, entretanto, criticou a escolha da música nas redes sociais. “Eu oficialmente desisti dessa edição, quando duas artistas completas como a Dri e a Marine não foram escolhidas, mas uma candidata mediana que cantou o sapo não lava o pé não só foi escolhida, como foi posta em um pedestal ‘acima’ dos outros candidatos”, disse um usuário do Twitter.

Níver do dia

Zélia Cardoso de Mello

economista brasileira

65 anos