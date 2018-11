Atores de 'O Sétimo Guardião' revelam se usariam água mágica da novela para rejuvenescer

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RIO (FOLHAPRESS) - A atriz Isabela Garcia, 51, não liga para o envelhecimento. Sua personagem, a Judith de "O Sétimo Guardião", novela de Aguinaldo Silva que estreia na próxima segunda (12) na Globo, diz que não usaria a água mágica da novela para rejuvenescer.

"Tenho uma relação muito tranquila com a idade e com o envelhecimento. Eu me preocupo é com a saúde. Talvez eu devesse ter algum cuidado maior com aparência. A gente trabalha com a imagem, né? Mas eu não tenho nem espelho no quarto. Só vejo se engordei quando a roupa me aperta", afirma a atriz.

"Às vezes, estou conversando com uma pessoa no camarim, que é cheio de espelhos, e vejo que a toda hora a pessoa se olha. Acho engraçado. Talvez por curiosidade eu colocaria um pedacinho da mão na água da novela", disse Garcia, que retorna à Globo após deixar a emissora depois de 46 anos no início deste ano.

Na trama de Aguinaldo Silva, Judith trabalha na casa de Egídio (Antonio Calloni), um dos guardiães da fonte milagrosa, na cidade fictícia de Serro Azul, em que há um aquífero com poderes curativos e rejuvenescedores, protegida por sete guardiães. Esses protetores, no entanto, não podem se beneficiar da água mágica.

Já Zezé Polessa, 65, interpreta a esotérica Milu, uma guardiã. "Ela tem uma loja de produtos esotéricos, conhece ervas, dá consultas. É uma mulher de grande sensibilidade e é uma guardiã ligada a questão espiritual desse cuidado com a água, que para algumas pessoas é simplesmente uma questão geológica e científica", detalha a atriz.

Polessa afirma que, se pudesse, usaria a água rejuvenescedora e levaria um pouco do líquido para as amigas. "Eu ia me jogar de cabeça." A atriz também entrega um segredo de sua personagem: "Acho que ela usa essa água em alguns chás. Ela não poderia, mas acho que ela usa."

Paulo Vilhena, 39, confessa que é um pouco relapso com a aparência, e diz que faria o mesmo que Polessa caso tivesse acesso ao aquífero. "Iria nessa fonte com certeza. E ainda levaria uma garrafinha para os amigos. Acho que a vaidade para a gente que trabalha com imagem é necessária. Sou até meio relapso com isso. Vou muito à praia e esqueço de usar protetor, por exemplo. Levo muita bronca da dermatologista."

Vilhena será o viúvo João Inácio em "O Sétimo Guardião" e responsável por criar sozinho o filho, Guilherme (Caio Manhente). Para se desvencilhar da saudade que sente da mulher, costuma ir ao bordel de Ondina (Ana Beatriz Nogueira), que é uma guardiã, e se envolve com a prostituta Stefânia (Carol Duarte), que é gaga.

A relação dos dois vira motivo para que Mirtes (Elizabeth Savala), ex-cunhada de João Inácio, tente colocar Guilherme contra o pai. Além de Ondina, Milu e Egídio, os outros guardiães são o prefeito Eurico (Dan Stulbach), o delegado Machado (Milhem Cortaz), o médico Aranha (Paulo Rocha) e o mendigo Feliciano (Leopoldo Pacheco).