Atriz Aline Fanju está grávida da primeira filha

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 38 anos, a atriz Aline Fanju está grávida de sua primeira filha, fruto do seu relacionamento com o ator e diretor Marcelo Cavalcanti.

A novidade foi contada pela irmã da atriz, Carol Costa Fanju:

"Não cabe no meu peito de tanta felicidade! Não cabe! Só de escrever esse texto bobo eu já começo a chorar! Essa menina que vem aí não faz ideia do quanto essa tia aqui já a ama! Eu estou transbordando! E ainda vem junto esse cunhado delicioso! Marcelo, serás um pai maravilhoso, não tenho dúvida! Só queria estar mais perto, todo dia! Te amo mana @alinefanju! Te amo!", escreveu ela no Instagram nesta quarta-feira (18).

O ator Igor Angelkorte, ex-namorado de Aline, comemorou a novidade: "Muito amor por essa família crescendo", comentou.

"Ah, que amor!", escreveu Larissa Maciel.

O último papel de Aline na TV foi em "Malhação: Viva a Diferença". Em breve, ela volta ao ar na próxima temporada da série "Carcereiros".