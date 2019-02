Atriz Gwyneth Paltrow é processada por acidente de esqui e poderá pagar R$ 11,4 mi para médico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Gwyneth Paltrow, 46, está sendo processada por um médico de Utah, nos Estados Unidos, por um suposto acidente de esqui que ela teria provocado em fevereiro de 2016. Ele a acusa de não tê-lo socorrido e pede uma indenização de US$ 3,1 milhões (cerca de R$ 11,4 mi).

Segundo o site da revista People, o médico, identificado como Terry Sanderson, 72, afirma no processo que a atriz "esquiava fora de controle", no Deer Valley Resort, em Utah, quando o atingiu nas costas. Ele afirma ainda que Paltrow levantou e saiu esquiando, deixando-o caído, gravemente ferido.

O médico também afirma no processo que o instrutor de esqui que acompanhava a atriz na ocasião apresentou um relatório falso isentando-a de qualquer responsabilidade. "Ela sabia que era errado atingi-lo nas costas e deixá-lo no local do acidente que ela causou, mas ela fez assim mesmo", aponta o processo.

Sanderson afirma, segundo a agência Associated Press, que quebrou algumas costelas no acidente. Ele também diz ter demorado para iniciar o processo por conta das contusões e por ter tido problemas com advogados anteriores.

Procurado, um representante da atriz afirmou à revista People que "este processo é completamente sem mérito. Qualquer um que leia os fatos perceberá isso". O resort em que ocorreu o acidente também é citado como culpado no processo.

Paltrow ganhou o Oscar de melhor atriz em 1999 pelo filme "Shakespeare Apaixonado" (1998) e é fundadora do site de bem-estar Goop. Ela também estará no próximo filme da franquia Vingadores, que deve estrear em abril deste ano no Brasil.