Atriz Luana Piovani decide morar em Portugal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani deve deixar o Brasil em 2019. Moradora do Rio de Janeiro, a atriz contou em seu canal do YouTube as motivações e os planos da mudança.

"Eu vou em busca do que eu quero, que é dignidade. O Brasil definitivamente não oferece dignidade", desabafou a atriz, que não se importa caso não consiga atuar ou até mesmo manter o mesmo padrão de vida de hoje em Portugal. "Se precisar, eu vou vender roupa em loja, sim, feliz da vida. Vou na porta de uma escola vender bolo... Não vai me pagar o que eu gasto hoje, mas a gente se adequa."

Para Luana, o principal motivo de querer se mudar é a falta de segurança. "A gente vive numa cidade onde o bandido atira e o policial revida. Quem está no meio que se dane", comentou a atriz, enfatizando que gostaria de morar num lugar onde não é preciso ter "medo de morrer de uma bala perdida".

Mesmo morando do outro lado do oceano, Luana não pretende fechar as portas no Brasil. Ela insinua que, vivendo uma vida mais tranquila no exterior, seria possível juntar dinheiro e até continuar trabalhando para o Brasil.

"Quando você mora num lugar que te dá coisas básicas, se você tiver como juntar um dinheiro, vender um carro, um apartamento aqui... É melhor passar justo lá [na Europa] do que passar justo aqui", disse.