Atriz que faz Arya em 'GoT' diz que chorou com fim da série

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O painel mais aguardado do primeiro dia de evento do festival Comic Con Experience 2018, em São Paulo, foi sem dúvidas o que trazia os atores e criadores da premiada série "Game of Thrones".

Maisie Williams e John Bradley (que interpreta Samwell) e os criadores da série, D.B. Weiss e David Benioff, estiveram na noite desta quinta-feira (6) falando sobre a 8ª e última temporada da série, que será lançada em abril de 2019, um ano e nove meses após o lançamento da última.

Segundo os atores, a nova temporada terá ainda mais mortes, especialmente por conta da batalha final. Parece que a personagem que Maisie interpreta desde os 12 anos, Arya Stark, vai matar muito mais gente.

Ela revelou que, ao final das gravações desta nova temporada, ela e Sophie Turner choraram abraçadas. Disse que, se pudesse se casar com alguém da trama, seria a personagem de Sophie, Sansa Stark.

Os convidados também disseram que o final já estava definido há cinco anos, antes da 3ª temporada ser lançada, e que não existe nenhum arrependimento entre os personagens mortos.

Ao final, os criadores da série se desculparam por não poderem dar mais spoilers: "Seria ridículo mostrar qualquer cena não finalizada", disse Weiss.

Na ocasião, Maisie também elogiou os fãs brasileiros: "A CCXP no Brasil é melhor que a de San Diego. As pessoas daqui são maravilhosas."

Do lado de fora do palco, os visitantes da feira puderam também conhecer o estande da série, que ficará disponível até o final do evento, no domingo (9). Nele, é possível ter uma experiência imersiva dos reinos de GoT - se tiver coragem para encarar a fila, que chega a ser de uma hora.