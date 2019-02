ATUAÇÕES: Alan Costa e Giovanni se destacam no Coritiba contra o Londrina

Redação Bem Paraná

O zagueiro Alan Costa e o meia Giovanni foram os jogadores do Coritiba que mais se destacaram na partida contra o Londrina, na noite deste sábado (2). O jogo, no Couto Pereira, terminou 0 a 0.

Wilson (6,0)

Uma defesa difícil. Razoável na reposição

Sávio (5,5)

Alguns sustos na defesa. Bastante presente no apoio, mas com muitos erros de cruzamentos

Geovane (sem nota)

Entrou aos 28-2º. Jogou pouco tempo

Alan Costa (6,5)

Perdeu apenas duas bolas na defesa – uma delas, perigosa – mas ganhou todas as outras, principalmente pelo alto

Sabino (6,0)

Razoável por baixo, mas pecou em algumas jogadas aéreas

Fabiano (6,0)

Razoável no apoio e na marcação, apesar de ter levado alguns dribles de Marcelinho

Vítor Carvalho (5,5)

Um chute com perigo. No fim do jogo, perdeu uma boa chance. No mais, alternou erros e acertos

Matheus Bueno (5,5)

Limitou-se a tocar a bola no meio-de-campo

Giovanni (6,5)

Mais lúcido do meio para a frente. Tocou, organizou e serviu os olegas

Luis Henrique (6,0)

Entrou aos 35-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota

Kady (5,0)

Voluntarioso, mas errou quase tudo que tentou

Nathan (5,5)

Entrou aos 13-2º. Deu mais gás ao ataque, mas não passou disso

Iago Dias (5,5)

Algumas jogadas razoáveis com a bola no pé. Sem ela, participou pouco do jogo

Igor Jesus (5,5)

Uma cabeçada com perigo. Tentou fazer o pivô, mas levou a pior contra a marcação adversária