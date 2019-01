ATUAÇÕES: Alan Costa e Igor Jesus foram os melhores do Coritiba no Atletiba

Silvio Rauth Filho

O Coritiba venceu por 2 a 1 o Athletico Paranaense, nessa quarta-feira à noite, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Coxa.

Wilson (7,0)

Fez três boas defesas. Seguro nos 90 minutos.

Savio (7,0)

Saiu lesionado aos 16-2º. Cobrou o escanteio do 1º gol. Bem no apoio e na defesa.

Geovane (6,0)

Entrou aos 16-2º. Fechou o lado direito da defesa, que foi bastante pressionado.

Sabino (6,5)

Ganhou a maioria dos lances. Bem nas bolas altas e na marcação.

Alan Costa (7,5)

Fechou os espaços, fez desarmes e anulou todas as jogadas do adversário no seu setor.

Fabiano (6,0)

Seguro na marcação. Tímido no apoio. Cumpriu sua missão.

João Vitor (3,5)

Fazia uma boa partida até ser expulso por lance violento.

Vitor Carvalho (6,0)

Eficiente na marcação e nos desarmes. Razoável nos passes.

Giovanni (6,0)

Lutou e tentou organizar o meio-campo. Pelas circunstâncias do jogo, apareceu pouco no apoio.

Matheus Bueno (5,5)

Entrou aos 26-2º. Entrou em momento complicado. Lutou e tentou organizar.

Kady (6,5)

Levou perigo em quatro lances. Bons chutes e passes. Esforçado sem a bola.

Iago Dias (6,5)

Fez um gol e foi bem em outros dois lances. Faltou participar mais.

Igor Jesus (7,5)

Marcou um gol e deu o passe para outro. Mostrou qualidade como finalizador e como pivô.

Nathan (sem nota)

Entrou aos 31-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota.