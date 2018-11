ATUAÇÕES: Andrey e Rodrigo Carioca foram os melhores do Paraná contra o América

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube venceu por 1 a 0 o América-MG, neste sábado (dia 10) à tarde, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o América-MG, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo uma análise do desempenho individual do Tricolor da Vila Capanema.

Richard (6,0)

Só fez uma defesa e cortou um cruzamento. Pouco exigido.

Wesley Dias (6,5)

Fez 5 desarmes e 7 interceptações. Forte defensivamente. Pouco apoiou.

Jesiel (6,0)

Somou 12 boas ações defensivas, mas cedeu alguns espaços.

René Santos (6,0)

Parou sete avanços do América. Razoável na marcação. Expulso por um exagero do árbitro.

Mansur (6,0)

Fazia uma partida segura até sair lesionado, aos 25-1º.

Silvinho (6,0)

Entrou aos 25-1º. Começou a jogada do gol e incomodou em três contra-ataques.

Leandro Vilela (6,0)

Protegeu bem o centro do campo. Acertou 84% dos passes.

Jhonny Lucas (5,0)

Errou 39% dos passes. Produziu pouco na armação e na marcação.

Alex Santana (5,5)

Levou o time ao ataque, mesmo que aos trancos e barrancos. Esforçado.

Juninho (5,0)

Não foi bem como extremo, no início, e como lateral, depois dos 25-1º.

Andrey (7,0)

Marcou o gol e puxou outros dois bons contra-ataques.

Rafael Grampola (5,5)

Fez bem o pivô no 1º tempo, com duas boas tabelas. Depois, foi bem marcado.

Rodrigo Carioca (6,5)

Entrou aos 28-2º. Deu o passe para o gol e puxou outro bom contra-ataque.