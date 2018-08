ATUAÇÕES: Carlos Cesar e Thalisson Kelven foram os piores do Coritiba

Silvio Rauth Filho

O Coritiba empatou em 2 a 2 com o Criciúma, nessa terça-feira (21) à noite, pela Série B. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Coxa.

Wilson (7,0)

Cobrou bem o pênalti e fez uma boa defesa. Pouco exigido.

Carlos Cesar (4,5)

Cometeu um pênalti e falhou no 2º gol. Errou 11 passes. Outras falhas.

Thalisson Kelven (4,5)

Abusou das faltas (6) e acabou expulso. Irregular durante todo o jogo.



Rafael Lima (6,0)

Razoável na maioria dos lances. Ficou exposto em vários momentos.

William Matheus (5,0)

Poucos acertos e muitos erros de marcação e no apoio.

Uillian Correia (5,5)

Foi quem mais desarmou (4), mas foi envolvido em alguns lances. Só errou um passe.

Simião (5,0)

Tentou algumas jogadas pela esquerda, mas com pouco êxito.

Yan Sasse (5,0)

Entrou aos 21-2º. Criou uma boa jogada. Fora isso, produziu pouco.

Vinícius Kiss (6,5)

Deu o passe para o 1º gol e criou outras duas boas jogadas.

Bruno Moraes (5,5)

Entrou no intervalo. Forçou o zagueiro adversário a cometer o pênalti. Fora isso, nada.

Carlos Eduardo (6,0)

Participativo. Deu combate, recuou para buscar jogo e tentou armar.

Alisson Farias (sem nota)

Entrou aos 29-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota.

Guilherme (6,5)

Marcou um gol e criou outras duas jogadas. Faltou precisão em outros lances.

Guilherme Parede (6,0)

Um chute perigoso e um cruzamento certo. Fora isso, muita disposição e pouca precisão.