ATUAÇÕES: Deivid e Mansur foram os piores na derrota para o Flamengo

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube perdeu por 4 a 0 para o Flamengo, nesse domingo (dia 21) à noite, na Vila Capanema, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Tricolor da Vila Capanema.

Richard (6,5)

Fez uma defesa espetacular. Fora isso, sem culpa nos gols.

Júnior (5,5)

Barrou nove avanços do Flamengo. Bem na marcação. Pouco útil no apoio.

Renê Santos (5,5)

Saiu lesionado no intervalo. Razoável defensivamente.

Raphael Alemão (sem nota)

Entrou no intervalo. Expulso por um exagero do árbitro.

Rayan (5,5)

Parou 13 ataques do adversário. Alguns erros.

Igor (5,0)

Seis boas ações defensivas. Deu espaços em alguns lances. Pouco apoiou.

Jhonny Lucas (5,5)

Tentou levar o time ao ataque. Irregular. Alternou bons momentos com erros seguidos.

Alex Santana (6,0)

Lutou e mostrou lucidez em momentos difíceis. Tentou organizar o meio. Alguns erros.

Deivid (3,0)

Deu o primeiro gol para o Flamengo. Depois disso, colecionou erros.

Jean Lucas (5,5)

Entrou aos 15-2º. Lutou e tentou criar chances, mas teve pouco apoio.

Silvinho (5,5)

Um chute a gol e duas arrancadas com algum perigo. Faltou participar e acertar mais.

Mansur (4,0)

Errou 36% dos passes. Fraco na marcação e nervoso com a bola.

Grampola (6,0)

Um chute perigoso a gol. Lutou sozinho na frente. Pouco acionado.